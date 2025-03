Monni: "Regione orgogliosa chiamata Oms per valutare ospedale da campo a Riyadh"

“La presenza del personale del modulo EMT2 Toscana in Arabia Saudita è motivo di grande orgoglio per tutta la Regione Toscana e per il nostro sistema di Protezione civile. Essere stati chiamati dall’Organizzazione mondiale della sanità a far parte della commissione di valutazione dell’ospedale da campo S-DMAT rappresenta un riconoscimento del valore, della competenza e della professionalità maturati dal nostro team in questi anni”.

Lo dichiara l’assessora alla Protezione civile della Regione Toscana, Monia Monni, commentando la missione in corso a Riyadh, dove il personale toscano sta contribuendo alla certificazione EMT2 dell’ospedale da campo del Ministero della sanità saudita. EMT2 (Emergency Medical Team di Tipo 2) è una classificazione prevista dagli standard internazionali previsti dall’Oms per ospedali da campo da impiegare in caso di catastrofi anche in contesti internazionali.

“La Toscana ha investito con determinazione nel rafforzamento della propria capacità di risposta alle emergenze, costruendo un modello che oggi è punto di riferimento a livello internazionale. Il nostro ospedale da campo EMT2, frutto della sinergia tra Protezione civile regionale, Coordinamento maxi emergenze e il prezioso contributo del volontariato, con ANPAS, CRI, Misericordie e il Gruppo chirurgia d’urgenza, è un esempio di efficienza, organizzazione e solidarietà concreta - prosegue Monni - Insieme ad esperti di Giappone, Spagna, Regno Unito e Germania, il nostro personale sta contribuendo a rafforzare la risposta sanitaria globale alle emergenze, mettendo a disposizione competenze e know-how che abbiamo consolidato sul campo. Questo dimostra che la Toscana è protagonista della cooperazione internazionale in ambito di protezione civile e sanità d’emergenza”.

“Sono particolarmente orgogliosa che la Regione Toscana, in questa attività di rilevanza internazionale, sia stata rappresentata da una donna di grande professionalità come Alessia Mugnai Poggesi della struttura regionale di Protezione civile. Il suo impegno e la sua competenza dimostrano ancora una volta il valore del contributo femminile nel nostro sistema di emergenza, un ambito in cui la professionalità e la dedizione fanno la differenza. Grazie a tutte e tutti coloro che ogni giorno lavorano con passione per far sì che il nostro sistema di Protezione civile sia sempre più forte, pronto ed efficace. La vostra dedizione – conclude Monni - è un esempio per tutti noi”.

Fonte: Regione Toscana