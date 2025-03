Sboccia la primavera con Montelupo in Fiore: oltre 20 espositori e attività per tutti

Il 16 marzo 2025, Montelupo Fiorentino si trasformerà in un giardino a cielo aperto con 'Montelupo in Fiore', un evento che porterà nel centro cittadino colori, profumi e vivaci iniziative dedicate alla natura, all’arte e alla creatività.

L’evento si tiene dalle 9 alle 20 e si snoda da piazza Vittorio Veneto a piazza dell’Unione Europea; il centro storico ospiterà oltre 20 espositori florovivaistici; la ricca mostra mercato farà da cornice a laboratori artistici, spettacoli e attività pensate per tutta la famiglia.

Il commento dell’assessora alla cultura e al turismo, Aglaia Viviani

«Montelupo in fiore inaugura la stagione degli eventi 2025. A breve comunicheremo tutto il programma annuale, che grazie al supporto e alla collaborazione con le associazioni del territorio, vanta una proposta ricchissima e variegata, con tante novità, fra le quali l’annunciato spostamento a dicembre di Cèramica.

In questo panorama la festa dedicata ai fiori è una certezza con un format consolidato da anni che valorizza il territorio e le sue specificità. In questa edizione così come in quelle passate le proposte scaturiscono dal confronto e dalla collaborazione con le associazioni: la Pro Loco, il centro commerciale naturale 'Il Borgo degli Arlecchini', Facto, l’Auser, l’associazione ASD Lastrense che porterà a Montelupo un’originale parata su due ruote».

Scoprire Montelupo tra arte e natura

In occasione della manifestazione, sarà possibile partecipare a speciali visite guidate che intrecciano il fascino della storia locale con l’arte contemporanea e il paesaggio urbano.

'Dialogo tra Arte e Natura', un suggestivo percorso curato dall’artista Serena Tani, accompagnerà i visitatori alla scoperta di 13 installazioni temporanee che si integrano perfettamente con il contesto naturale della città. Fughe d’acqua tra i muri, grate di scolo e crepe nella terra diventano parte di un racconto artistico che invita a guardare Montelupo con occhi nuovi. Le visite sono gratuite e aperte a tutti, con partenze dal Museo della Ceramica alle ore 10, 12, 14 e 16.

Per chi desidera immergersi nella storia del territorio, la guida turistica Elisa Boldrini condurrà un’affascinante passeggiata nel centro storico, con tappe nei luoghi più significativi della città, dal Museo della Ceramica alla Fornace, fino alle opere contemporanee che arricchiscono il paesaggio urbano. Due gli orari disponibili, alle 9.45 e alle 14.45, con gruppi limitati a 25 partecipanti.

La pro loco Montelupo organizza una visita guidata all’Atelier Bagnoli: ingresso gratuito per chi è in possesso della tessera Proloco che altrimenti è da pagare in loco a €5; l ‘iscrizione va effettuata inviando mail a prolocomontelupofiorentino1@gmail.com.

Un Museo tutto da vivere

La giornata offre anche un’occasione imperdibile per visitare il Museo della Ceramica, cuore dell’identità artistica di Montelupo. Alle ore 16 è prevista una visita guidata con ingresso gratuito per la prima domenica del mese e un costo di 8,00 € per gli adulti (5,00 € per i bambini dai 4 ai 12 anni). Per i più piccoli, alle 17.00, il laboratorio 'Un prato di fior d’argilla' permetterà di creare fiori di ceramica ispirati alla natura (6,00 € a bambino, gratuito per chi ha partecipato alla visita guidata).

Arte e creatività in fiore

Per gli amanti dell’arte e della manualità, Montelupo in Fiore propone una serie di appuntamenti unici:

Laboratori e dimostrazioni artistiche presso Spazio Arte BeaBis con corsi di pittura e affresco dell’artista Andrea Susanne Heinisch, una mostra a cura di Beatriz Irene Scotti e un laboratorio interattivo con Laura Repetti per creare immagini con semi germoglianti nell’argilla.

FACTO – Fabbrica Creativa Toscana ospiterà un laboratorio gratuito a tema floreale per realizzare manufatti ispirati alla natura.

Teatro itinerante: l’attrice Elisa Russo porterà in scena un monologo dedicato alla figura femminile, con due rappresentazioni alle ore 11.30 e 16.

Fiori, prodotti tipici e laboratori per bambini

Non mancherà lo spazio dedicato alla tradizione agricola e al giardinaggio: in Piazza Unione Europea, la mostra mercato agricola offrirà miele, piante aromatiche e attrezzature da giardino, mentre i più piccoli potranno divertirsi con esperienze botaniche, laboratori sensoriali e la Fattoria degli Animali con alpaca, pony e asini.

Un concorso per colorare la città

Anche i cittadini e i commercianti sono protagonisti della festa: il Centro Commerciale Naturale 'Borgo degli Arlecchini', in collaborazione con la Pro Loco, promuove il concorso 'Il Balcone e la Vetrina più bella', un’iniziativa per premiare le migliori decorazioni floreali del centro storico. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo.

