Morto un detenuto a Sollicciano, Uilpa: "Ipotesi overdose. Strage infinita nel penitenziario"

Un detenuto italiano, poco più che trentenne, è deceduto nel carcere Sollicciano di Firenze. A darne comunicazione è il segretario generale regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Eleuterio Grieco: "La morte sembrerebbe dovuta ad una overdose e che lo stesso sia stato colto da malore all'interno della cella del carcere - si legge in una nota - per poi essere condotto nell'ospedale dal personale di polizia penitanziaria. Sembrerebbe che siano state trovate siringhe e materiale per uso di stupefacenti". Grieco parla di "ennesima morte" e di "una strage infinita nel penitenziario fiorentino che non trova soluzione": dall'inizio dell'anno altri due detenuti sono deceduti, entrambi si sono tolti la vita.

"Come Uilpa polizia penitenziaria denunciamo da mesi che il carcere di Sollicciano è fuori controllo ed abbiamo ribadito la necessita di avere una direzione stabile e un comando che riporti l’ordine e la sicurezza nei reparti di detenzione oltre a tutto quello che manca per la sua normale funzionalità. Da mesi - aggiunge Grieco - diciamo al Provveditore Regionale che dobbiamo incontrarci e parlare di Firenze Sollicciano e di tutti i suoi problemi, ma sembra che si è di fronte ad un muro di gomma, oltre al fatto che manca anche in rispetto delle rappresentanze sindacali dal momento che non si accoglie l’incontro. A questo punto - conclude il segretario generale - chiediamo che si apra immediatamente un tavolo al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e si inizi a mettere al centro la catena di responsabilità di questa amministrazione che sembrerebbe divenuta insensibile dinanzi alla vita umana".

