Scelte alimentari, il Pd di Certaldo organizza un incontro su salute e ambiente

Il Partito Democratico di Certaldo organizza per sabato 15 marzo alle 16 presso i Macelli Public Space di Certaldo un incontro di approfondimento sulle nostre scelte alimentari, in particolare per riflettere su come tali scelte influenzano la salute e l’ambiente.

Il titolo dell’incontro è 'Alimentazione e benessere: strategie per prevenire endometriosi e sindrome dell’ovaio policistico. La sostenibilità nei consumi: il ruolo di Slow Food e dei Gruppi di Acquisto Solidale. Cibo, ambiente e giustizia sociale: quali scelte possiamo fare ogni giorno?'.

Al dibattito prenderanno parte le dottoresse Sofia Di Benedetto ed Eleonora Bessi, autrici del libro 'Endometriosi e ovaio policistico', Lucia Aristei, gruppo di Acquisto Solidale, Enrico Roccato, Condotta Slow Food, modera Irene Bandini, portavoce della Conferenza Donne Democratiche Empolese Valdelsa.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

Notizie correlate