Pesante sconfitta per l'Abc Solettificio Manetti, ko a Gallarate per 78-52

Partita letteralmente da dimenticare. A Gallarate l’Abc Solettificio Manetti rincorre per quaranta minuti e, di fatto, non mette mai in discussione un finale scritto già dal primo quarto. Il 78-52 che lampeggia sul tabellone racconta una gara a senso unico, con i gialloblu autori di una prestazione inconsistente dal punto di vista offensivo, come dimostrano il 39% da due e, soprattutto, l’11% da tre, percentuali con cui è difficile, se non impossibile, pensare di poter vincere. A fronte di una serata a dir poco opaca a livello realizzativo, le lacune difensive fanno il resto, permettendo ai lombardi di mettere l’ipoteca già a metà gara.

LA CRONACA

Quintetti

Gallarate: Bloise, Chiapparini, Molteni, Radaelli, Ballarin

Abc: Gutierrez, Lazzeri, Rosi, Azzano, Nnabuife

Partenza sprint per i locali che si portano sull’8-2 dopo gli scambi iniziali. L’Abc, ancora priva di Ciano, Corbinelli e Cicilano, segna con il contagocce, tanto che i primi due punti dal campo arrivano a firma Gutierrez dopo quattro giri di lancette. Due giocate di Nnabuife in mezzo all’area ricuciono in parte lo strappo ma Molteni da tre punti difende due possessi pieni di vantaggio. A fronte del tiro a bersaglio castellano, i lombardi approfittano delle lacune difensive gialloblu e allungano, con Orlandi che alla boa del quarto scrive 21-10 sul tabellone.

All’inizio della seconda frazione le triple d’esperienza di Genovese provano ad azzannare la sfida (27-12 al 13′), per poi lasciare spazio alla penetrazione al ferro di Redaelli che suggella un break di 14-4 per il 35-14 su cui coach Manetti si rifugia nel time out. Lazzeri e Azzano battono un colpo ma Gallarate è in pieno controllo e manda tutti all’intervallo sul 40-21.

L’inerzia non si sposta al rientro dagli spogliatoi: l’Abc continua a litigare con il ferro, con un eloquente 0/20 dall’arco dopo trenta minuti che basta da solo a raccontare la stordente serata gialloblu. I locali tengono invariata la forbice rispedendo al mittente i timidi tentativi castellani di ridurre la forbice, e al 30′ iniziano a fare partire i titoli di coda: 54-35.

Così, nella grande confusione castellana, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale di una serata assolutamente da dimenticare.

BASKETBALL GALLARATESE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 78-52

Basketball Gallaratese: Bettanti 3, Bloise 7, Orlandi 4, Fedeli 6, Chiapparini 5, Antonelli ne, Golino 4, Molteni 21, Redaelli 12, Ballarin 8, Genovese 8. All. Morganti. Ass. Damaso, Arduini.

Stats totali: 20/37 (54%) da due, 8/27 (30%) da tre, 14/22 (64%) ai liberi, 49 rimbalzi (12 off, 37 dif), 13 assist.

Abc Solettificio Manetti: Rosi, Lazzeri 10, Ticciati 2, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani, Falaschi 4, Azzano 10, Nnabuife 11, Cantini, Gutierrez 15. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 16/41 (39%) da due, 3/27 (11%) da tre, 11/29 (58%) ai liberi, 44 rimbalzi (15 off, 29 dif), 8 assist.

Parziali: 21-10, 40-21 (19-11), 54-35 (14-14), 78-52 (24-18)

Arbitri: Bernardi di Cantù, Di Giuseppe di Carugate.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa