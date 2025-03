Prima disturba in un locale, poi aggredisce i carabinieri: arrestato nel Pisano

Notte movimentata a San Giuliano Terme dove i carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 58 anni per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato in seguito a una segnalazione al 112 riguardante un individuo in stato di agitazione e alterazione, probabilmente dovuto all'assunzione di alcol e stupefacenti, che disturbava i clienti di un locale. Arrivati sul posto i militari si sono trovati di fronte l'uomo già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un divieto di accesso ai locali pubblici. Nonostante la presenza di diverse persone, il 58enne ha iniziato a insultare e minacciare i carabinieri, opponendosi al controllo.

Portato in caserma per l'identificazione, ha tentato di aggredire i militari con calci e pugni, che per bloccarlo come spiegato si sono ritrovati costretti ad utilizzare spray al peperoncino. Trattenuto nelle camere di sicurezza questa mattina è stato convalidato l'arresto e disposta la misura dell’obbligo di dimora in provincia di Pisa con la prescrizione di permanenza notturna presso il proprio domicilio dalle 20 alle ore 8.

