Raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, il Comitato: "Tanti incontri per nulla"

"Tanti incontri per nulla". Così dal Comitato Empoli-Granaiolo per un altro raddoppio commentano in una nota la riunione di ieri pomeriggio: "Dalle ore 15,20 alle 19,45 molti residenti delle frazioni di Granaiolo e Fontanella - Sant'Andrea (il prossimo sarà a Brusciana il 2 aprile), con in mano la loro brava prenotazione, si sono presentati all'incontro con la pletora di tecnici di Ferrovia dello Stato scortati dal sindaco di Empoli e da vari suoi collaboratori. L'intenzione annunciata era: "Durante l'appuntamento, sarà possibile per il cittadino spiegare le questioni di dettaglio più rilevanti, così da poter approfondire il tema e raggiungere, laddove possibile, una soluzione condivisa".

Non avendo potuto verificare quanto accadeva oltre la porta chiusa, avendo ascoltato quanto riferito da chi ha oltrepassato quella porta e discusso (dai toni che pervenivano sembrava anche con toni, a momenti, piuttosto animosi) con il corposo nucleo tecnico-politico, crediamo di poter dire che l'appuntamento non sia stato proprio proficuo per i residenti coinvolti nel progetto del raddoppio ferroviario, l'elettrificazione della linea e la costruzione della viabilità alternativa per la chiusura dei passaggio a livello. Potremmo chiuderla quì, ma siccome siamo degli inguaribili (ma curabili) ottimisti, vogliamo ricordare a chi ci governa che potrebbero sempre cercare di difendere il diritto ad una vita dignitosa in queste frazioni sperdute del comune di Empoli, considerando finalmente anche alcuni bisogni fondamentale ed esigibili di chi ci vive, come da ormai tre anni andiamo dicendo inascoltati".

Prosegue la nota del comitato: "Intanto dandoci voce ed ascoltando questa voce, ma non mettendoci davanti al fatto compiuto spalleggiati dal muro dei tecnocrati che non sanno dire altro che l'ovvietà dell'inevitabile. Dopo un anno ancora non si vede all'orizzonte la promessa commissione comunale, ormai fuori tempo massimo, vista la giornata di ieri che, se un risultato l'ha ottenuto, è quello di aver messo un sigillo ad ogni nostra speranza di cambiamento rispetto alle intoccabili decisioni prese sopra le nostre teste. Infine, una nota a margine: ci vogliamo congratulare con gli utenti del Polo Scolastico, i quali saranno benedetti da un monumentale sottopasso nuovo di zecca, in via Bonistallo, con doppio senso di marcia per veicoli di ogni tipo e stazza, offerto generosamente da Ferrovie dello Stato, mentre le nostre frazioni peregrine e bistrattate, non sono degne di una tale infrastruttura: "Ci ringrazierete per non abbruttire le vostre frazioni con un'opera così impattante, brutta a vedersi". Invece il raddoppio ferroviario con accluso impianto di elettrificazione e viabilità interna allo storico Zuccherificio di Granaiolo (che vedrà abbattute anche piante secolari) è un gita di salute. Prossimo appuntamento, inutile a Brusciana" concludono dal Comitato Empoli-Granaiolo per un altro raddoppio, "E tanti saluti alle "FRAZIONI AL CENTRO"!".