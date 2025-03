Rapina in un ufficio postale a Firenze: ladro in fuga con 700 euro

Ieri sera, poco prima della chiusura, un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nell'ufficio postale di via Torcicoda, alla periferia di Firenze, minacciando i tre dipendenti e facendosi consegnare 700 euro in contanti. Dopo il colpo, si è allontanato a piedi.

Nell'ufficio non erano presenti clienti e, nonostante lo spavento, i dipendenti non hanno riportato ferite. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità del rapinatore, che secondo le prime testimonianze sarebbe italiano.