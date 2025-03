Restano bloccati nell'Arno che si alza, salvati 80 asini dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, con il distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa mattina a Terranuova Bracciolini, lungo il fiume Arno, a valle della diga di Levane, per soccorrere circa 80 asini rimasti bloccati su due isolotti a causa dell'innalzamento del livello dell’acqua.

L'operazione ha coinvolto anche i Soccorritori Acquatici (SA) della sede di Arezzo e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Firenze, oltre al supporto del comando di Siena. In un primo momento, alcuni asini sono riusciti a raggiungere la terraferma guadando il tratto di fiume con l'assistenza dei soccorritori. Per gli altri è stata costruita sul posto una passerella galleggiante, che ha permesso loro di attraversare in sicurezza.

Le operazioni di salvataggio sono state lunghe e complesse, ma stanno ormai volgendo alla conclusione. Sul posto erano presenti anche medici veterinari dell’ASL e personale del Comune per garantire assistenza agli animali una volta messi in salvo.