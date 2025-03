Rissa tra tifosi del Livorno: individuate e denunciate sette persone

Lo scorso 29 settembre si verificò una rissa tra tifosi del Livorno nel quartiere di Coteto. Sette persone sono state identificate e denunciate dai carabinieri. Sono tutti livornesi tra 24 e 54 anni, già con precedenti. Molti di loro erano stati già raggiunti da Daspo.

Per tutti è stata avanzata la richiesta di daspo. Si sarebbero scontrati in quel frangente i sostenitori della Curva Nord e quelli del gruppo Livorno Ultras, che si sarebbe sciolto pochi giorni dopo.

"Dalle immagini sono stati raccolti elementi che comproverebbero, in maniera talvolta anche evidente, che i partecipanti all’aggressione, all’epoca dei cruenti scontri, fossero addirittura già prima in possesso di strumenti e/o oggetti atti ad offendere; particolare questo che disvelerebbe una meticolosa preparazione dell’azione violenta" si legge nella nota dei militari.

Gli indagati avrebbero indossato indumenti e accessori per nascondere la propria identità. Dettagli che hanno ulteriormente rafforzato il quadro indiziario, in termini di elementi di prova, facendo emergere come "il gruppo avesse pianificato con cura l’azione violenta, prevedendo strategie per eludere il riconoscimento al fine di rendere più difficili le operazioni di identificazione da parte delle Autorità".