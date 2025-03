Tragedia a San Donnino: muore investito mentre gira in monopattino

Un uomo di quaranta anni è morto dopo un incidente. La vittima, di origini cinesi, era alla guida del monopattino in via delle Molina a San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio. I fatti sono avvenuti la notte scorsa.

Una utilitaria guidata da un 53enne avrebbe colpito in pieno l'uomo, che sarebbe stato sbalzato sulla strada. Non è escluso che a causa della pioggia battente l'automobilista non si sia accorta del monopattino.

La 53enne è stata iscritta al registro degli indagati, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. L'automobilista, sottoposta ad alcoltest, è risultata negativa, ma si attendono i risultati degli ulteriori accertamenti, anche tossicologici, che saranno depositati nei prossimi giorni