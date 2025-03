Sesa, crescono i ricavi. Sale anche la redditività operativa

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, in data odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato relativo al periodo di 9 mesi al 31 gennaio 2025, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.

Nel periodo in esame il Gruppo Sesa consegue Ricavi ed Altri Proventi consolidati1 per Eu 2.516,9 milioni (+5,0% Y/Y) ed una Redditività Operativa (Ebitda1) consolidata pari ad Eu 176,7 milioni (-2,0% Y/Y), confermando la capacità di attrarre e trattenere competenze con 6.367 risorse al 31 gennaio 2025 (+14,5% Y/Y) e consolidando la forte crescita degli esercizi 2020-2024, che ha portato il Gruppo da Eu 1,776 miliardi ad Eu 3,211 miliardi in termini di ricavi e da Eu 94,5 milioni ad Eu 239,5 milioni a livello di Ebitda.

I risultati del solo Q3 20252 evidenziano una forte crescita dei ricavi ed un incremento dell’Ebitda in un contesto di mercato sfidante, con Ricavi ed Altri Proventi consolidati per Eu 999,5 milioni (+11,7% Y/Y) ed una Redditività Operativa (Ebitda) consolidata pari ad Eu 68,8 milioni, in aumento del 2,6% Y/Y.

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati1 crescono del 5,0% al 31 gennaio 2025 (+11,7% nel solo Q3 2025) e sono pari ad Eu 2.516,9 milioni, con i seguenti trend nei settori del Gruppo:

Settore VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 1.581,9 milioni al 31 gennaio 2025 (-1,7% Y/Y) e pari ad Eu 662.2 milioni nel Q3 2025 (+7,8% Y/Y), in progressivo recupero nonostante il perdurare di dinamiche non favorevoli di alcuni segmenti di mercato della distribuzione ICT, con un andamento dei ricavi interamente di carattere organico;

Settore SSI con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 646,7 milioni al 31 gennaio 2025 (+6,1% Y/Y) e pari ad Eu 241,8 milioni nel Q3 2025 (+0,3% Y/Y), nonostante l’andamento non favorevole del mercato di riferimento, con un contributo della leva esterna alla crescita del periodo di 9 mesi di circa il 50%;

Settore Business Services con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 110,1 milioni al 31 gennaio 2025 (+32,2% Y/Y) e pari ad Eu 41,0 milioni nel Q3 2025 (+45,2% Y/Y), sostenuto dallo sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali dedicate all’industria dei Financial Services e dalle recenti acquisizioni, di ATS, attiva nel segmento Vertical Applications per il Capital Market e Metoda Finance nel segmento delle soluzioni software per le Segnalazioni di Vigilanza, che hanno contribuito per circa il 50% alla crescita novestrale;

Settore Digital Green con Ricavi ed Altri Proventi1 pari ad Eu 253,7 milioni al 31 gennaio 2025 (+28,0% Y/Y) e pari ad Eu 86,8 milioni nel Q3 2025 (+56,8% Y/Y). I ricavi riflettono il consolidamento di GreenSun da inizio esercizio, per il primo semestre pro-forma e nel Q3 2025 a seguito del consolidamento; a parità di perimetro i ricavi decrescono di circa il 30% rispetto ai 9 mesi al 31 gennaio 2024 (decrescita di circa il 10% nel solo Q3 2025), a causa dalla flessione dei prezzi acuitasi a partire da H2 2024 (novembre 2023-aprile 2024), con una stabilizzazione nel corso del Q3 2025 ed un atteso ritorno alla crescita organica nel Q4 2025.

L’Ebitda consolidato1 è pari ad Eu 176,7 milioni vs Eu 180,3 milioni al 31 gennaio 2024, con una flessione del 2,0% Y/Y prevalentemente legata a dinamiche di mercato non favorevoli che hanno caratterizzato alcuni segmenti della distribuzione ICT e dal processo di re-engineering industriale di alcune Business Unit del settore SSI. Nel solo Q3 2025 l’Ebitda consolidato di Gruppo è pari ad Eu 68,8 milioni, in crescita del 2,6% rispetto al Q3 2024, grazie all’inversione di tendenza del settore Digital Green, nonché all’accelerazione della crescita di quello dei Business Services.

Di seguito il contributo dei settori del Gruppo alla formazione dell’Ebitda al 31 gennaio 2025:

Settore VAS con un Ebitda di Eu 67,6 milioni nei 9 mesi al 31 gennaio 2025 (-7,7% Y/Y) ed un Ebitda pari ad Eu 27,6 milioni nel Q3 2025 (-6,2% Y/Y). L’Ebitda margin al 31 gennaio 2025 è pari al 4,3%, rispetto al 4,5% Y/Y;

Settore SSI con un Ebitda di Eu 71,5 milioni nei 9 mesi al 31 gennaio 2025 (-4,7% Y/Y) ed un Ebitda pari ad Eu 27,3 milioni nel Q3 2025 (-7,7% Y/Y). L’Ebitda margin al 31 gennaio 2025 è pari all’11,0% vs 12,3% al 31 gennaio 2024, in conseguenza degli investimenti effettuati in competenze e tecnologie nelle principali aree di crescita e delle attività di re-engineering industriale di alcune business unit, con un’aspettativa di ritorno alla crescita a partire dal Q4 2025;

Settore Business Services con un Ebitda di Eu 18,0 milioni nei 9 mesi al 31 gennaio 2025 (+60,8% Y/Y) ed un Ebitda pari ad Eu 7,1 milioni nel Q3 2025 (+107,7% Y/Y). L’Ebitda margin al 31 gennaio 2025 è pari al 16,4% in crescita vs il 13,4% al 31 gennaio 2024, grazie allo sviluppo di ricavi e customer set nelle aree Digital Platforms e Vertical Applications;

Settore Digital Green con un Ebitda1 di Eu 17,2 milioni nei 9 mesi al 31 gennaio 2025 (-9,6% Y/Y) ed un Ebitda pari ad Eu 6,3 milioni nel Q3 2025 (+25,5% Y/Y). L’Ebitda margin al 31 gennaio 2025 è pari al 6,8% al 31 gennaio 2025 vs 9,6% al 31 gennaio 2024, in flessione a seguito della minore marginalità del perimetro GreenSun, in recupero già a partire da Q3 2025 (Ebitda margin 7,2%) grazie alle sinergie di integrazione industriale.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted1 è pari ad Eu 138,5 milioni nei 9 mesi al 31 gennaio 2025 (Ebit margin Adjusted 5,5% vs 6,1% Y/Y), con una flessione del 5,1% Y/Y, dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per Eu 35,6 milioni (+19,0% Y/Y) ed accantonamenti per Eu 2,7 milioni (-40,8% Y/Y), in contrazione grazie al mantenimento di una elevata qualità dei crediti dato anche il ricorso ad operazioni di factoring e credit insurance su un’ampia porzione del perimetro di business, in particolare nel Settore VAS. Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 54,8 milioni nel solo Q3 2025 (Ebit margin adjusted 5,5% vs 6,2% Y/Y), sostanzialmente stabile (-0,7% Y/Y).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit1) è pari ad Eu 110,0 milioni (-9,2% Y/Y), dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 23,9 milioni (+18,3% Y/Y a seguito della prosecuzione degli investimenti in acquisizioni societarie) e dopo altri costi non monetari per Eu 4,5 milioni (stabili Y/Y).

Il Risultato Netto Adjusted di Gruppo1 è pari ad Eu 75,4 milioni (3,0% dei ricavi), in flessione del 10,4% Y/Y, mentre nel solo Q3 2025 è stato pari ad Eu 33,2 milioni in moderata flessione (-2,7% Y/Y), grazie alla stabilizzazione degli oneri finanziari netti, che si incrementano a Eu 29,3 milioni al 31 gennaio 2025 rispetto ad Eu 24,1 milioni al 31 gennaio 2024, mentre nel solo Q3 2025 presentano un andamento sostanzialmente stabile rispetto al Q3 2024 (Eu 10,4 milioni vs Eu 10,0 milioni Y/Y) ed un miglioramento rispetto al Q2 2025 (Eu 10,4 milioni nel Q3 2025 vs Eu 11,6 milioni nel Q2 2025).

La Posizione Finanziaria Netta Reported al 31 gennaio 2025, calcolata al netto di debiti IFRS per Eu 200,3 milioni (rispetto ad Eu 210,8 milioni al 31 gennaio 2024) è passiva per Eu 92,2 milioni rispetto ad Eu 62,5 milioni al 31 gennaio 2024 ed evidenzia il recupero di parte del gap di Eu 64,6 milioni Y/Y al 31 ottobre 2024. La PFN riflette inoltre Buy Back e distribuzione di dividendi per circa Eu 26 milioni LTM oltre ad investimenti per circa Eu 130 milioni LTM, relativi, sia ad M&A (80% del totale) che a Capex (20% del totale), contribuendo alla trasformazione del Gruppo, con focus prevalente nei settori Business Services e Software e System Integration, con potenzialità di ulteriore espansione.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 gennaio 2025 è attiva (liquidità netta) per Eu 108,1 milioni rispetto ad Eu 148,3 milioni al 31 gennaio 2024.

Nel periodo in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 31 gennaio 2025 ammonta ad Eu 518,0 milioni, in crescita rispetto ad Eu 470,4 milioni al 31 gennaio 2024.

Si conferma un outlook favorevole per l’intero esercizio al 30/04/2025 (FY 2025) con una crescita attesa mid-single digit di Ricavi4 ed Ebitda4 a livello consolidato, in linea con la guidance comunicata nel dicembre scorso, grazie all’aspettativa di crescita nel Q4 2025, in particolare nei settori Digital Green e Business Services.

Il Gruppo continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e soluzioni innovative, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder e continuando a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati al 31 gennaio 2025:

“Proseguiamo con convinzione la nostra strategia di investimento e sviluppo di competenze e tecnologie, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni, con un modello di gestione focalizzato sullo sviluppo sostenibile e ad una distribuzione equilibrata del valore per tutti gli Stakeholder”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“I risultati al 31 gennaio 2025 si inseriscono nel percorso di trasformazione industriale del Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e tecnologie innovative, lungo le principali direttrici di evoluzione quali digitalizzazione dei processi, AI, cybersecutity, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder. Confermiamo la nostra strategia di sviluppo di competenze e applicazioni con un outlook di crescita mid-single digit di ricavi e redditività operativa attesa per il FY 2025, favorito dalla prosecuzione del trend di crescita del settore Business Services, nonché dall’incremento double-digit di ricavi e redditività nel Settore Digital Green anche a seguito delle azioni di re-engineering industriale. Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze affiancando le imprese clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

