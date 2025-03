Si incrocia con camion, bus in bilico sul fosso: intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti alle 7:40 a Camporbiano, nel comune di Gambassi Terme, per soccorrere un bus finito parzialmente fuori strada. Durante un incrocio con un mezzo pesante, il rimorchio di quest'ultimo ha urtato il pullman, facendolo inclinare sul bordo della carreggiata.

Il veicolo è rimasto in bilico sul fosso a lato della strada. I Vigili del Fuoco hanno evacuato illesi quattro ragazzi e l'autista, poi, con l'autogru inviata da Fi-Ovest, hanno rimesso il bus in carreggiata per la rimozione. Sul posto era presente anche la Polizia Locale.