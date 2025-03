Stagione finita per la pivot dell'Use Rosa. Intervento alla spalla per Leghissa

Stagione finita per la giocatrice dell'Use Rosa Elisa Leghissa. Per guarire dall’infortunio alla spalla di cui è rimasta vittima nel match dello scorso 25 gennaio contro Costa Masnaga non è stato infatti sufficiente questo periodo di stop. Serve infatti un intervento chirurgico che la pivot dell’Use Rosa Scotti ha in programma il prossimo lunedì. Ad operarla sarà l’equipe del dottor Paolo Baudi nella clinica di Suzzara, in provincia di Mantova.

Tutta la grande famiglia biancorossa abbraccia Elisa in attesa di rivederla in campo più forte di prima.

Fonte: Use/Use Rosa Scotti - Ufficio Stampa

