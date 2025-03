Temporali e rischio idraulico, allerta arancione nell’Empolese Valdelsa

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di codice arancione per tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa, valida dalla notte e per tutta la giornata di venerdì 14 marzo. L’allerta riguarda i rischi idraulico sul reticolo principale, idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti.

Oggi, giovedì, sono previste piogge sparse, più probabili sulle province settentrionali della Toscana. Domani, invece, le precipitazioni saranno diffuse e localmente persistenti, con possibili temporali, soprattutto nelle aree centro-settentrionali della regione.

Si raccomanda la massima prudenza e l’adozione di tutte le misure necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse. Per ulteriori dettagli e indicazioni su come comportarsi, è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile Toscana.