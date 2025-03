Buongiorno oggi ringrazio Luisa da Prato che mi ha scritto e mandato questa ricetta che ha trovato su una rivista di cucina e ha provato a realizzarla. Una torta di mele al cioccolato e succo di mela, buonissima, molto golosa da mangiare durante uno spuntino fuori pranzo.

Torta di mele, cioccolato e succo di mela

Ingredienti

100 gr di cioccolato fondente al 74%

40 gr di cacao in polvere

120 gr di farina di grano tenero 00

40 gr di amido di mais

160 gr di zucchero semolato

2 uova

50 gr di olio extra vergine di oliva

200 ml di succo di mela

12 gr di lievito in polvere per dolci

2 mele bio tagliate a cubetti

Preparazione

In una ciotola mescolate la farina, l’amido di mais, il cacao e il lievito. Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente ed emulsionatelo con l’olio e il succo di mela. In un recipiente capiente sbattete le uova con lo zucchero, finché il composto diventerà spumoso. Versate il composto di cioccolato, olio e succo di mela in quello alle uova e amalgamate velocemente. Unite il mix di farine e cacao e mescolate. Aggiungete all’impasto circa metà dei cubetti di mela, versate il tutto in una tortiera a bordi alti precedentemente unta e infarinata (o rivestita di carta forno), poi cospargete la superficie con i restanti cubetti di mele. Cuocete in forno a 180 gradi per 45 minuti (fate la prova dello stecchino). Togliete la torta dal forno e lasciate raffreddare.

Luisa da Prato

