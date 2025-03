Allerta Meteo in Toscana: disagi sulla viabilità autostradale

A partire dalle prime ore del mattino, intense precipitazioni hanno interessato il settore toscano. A causa delle forti piogge, alle ore 17 circa:

sulla A1 Milano-Napoli, si registrano accodamenti nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e il bivio con la Direttissima verso Bologna, all'altezza del km 275, dove il traffico transita su due corsie.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, invece, sono terminati gli accodamenti nel tratto compreso tra Prato est e il bivio con la A1.

L'uscita della stazione di Calenzano, precedentemente chiusa per chi proveniva da Bologna, è stata riaperta.

Inoltre, a causa del maltempo, è stata disposta la chiusura del ramo di allacciamento (R42) tra Scandicci e la FI-PI-LI verso la FI-PI-LI e verso la A1 Milano-Napoli.

La Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio. Per rispondere prontamente all'evento emergenziale, ASPI ha impiegato circa 70 viabili, tecnici e maestranze, affiancati da 20 mezzi operativi, tra cui 10 mezzi speciali.

Nel corso delle prossime ore sulle medesime zone sono attese ulteriori precipitazioni. Il Gruppo Aspi raccomanda agli utenti di informarsi sui canali di infoviabilità di Autostrade per l’Italia prima e in viaggio e di prestare la massima prudenza durante gli spostamenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Fonte: Autostrade - Ufficio Stampa