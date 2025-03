Allerta meteo rossa in Toscana, strade chiuse: gli aggiornamenti sulla viabilità

Di seguito gli aggiornamenti sulla viabilità durante l'allerta rossa, emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa.

Stato delle chiusure sulle strade della Città Metropolitana

Nel territorio provinciale La Sala di Protezione Civile e l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze comunicano che alle ore 19 le strade di competenza che presentano chiusure sono le seguenti:

- Sr 302 in localita Razzuolo (Borgo San Lorenzo)

- Sp 41 a Ponte a Vicchio

- Sp 503 prima del Passo del Giogo venendo da Firenze (nel comune di Firenzuola)

- Sp 74 a Marradi

- Sp 477 in prossimità del Passo della Colla

- Sp 32 nel comune di Palazzuolo

- Sp 130 a Sesto Fiorentino (vicino al fosso Rimaggio)

- Sp 72 a Lastra a Signa

- Ss 65 nel comune di Vaglia

- Ss 67 tra Contea e Rufina

"La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana sta svolgendo con cura la funzione di centro di coordinamento di tutte le azioni messe in campo da tutti i soggetti interessati all'eccezionale evento di maltempo - sottolinea Massimo Fratini, consigliere della Metrocittà delegato alla Prociv - Grazie all'accordo che è stato siglato l'anno scorso, la Prefettura ha potuto coordinare direttamente l'azione dei tecnici dei volontari delle forze dell'ordine e dei Sindaci dei 41 comuni del territorii. Voglio esprimere il mio forte ringraziamento a tutti i dipendenti della Citta Metropolitana che consentono con la loro professionalità il supporto per la realizzazione del coordinamento continuativo convocato dalla Prefettura per la risoluzione delle criticità che man mano si presentano. Davvero una grande squadra".

Di seguito le modifiche alla viabilità comunicate da Anas, che prosegue nell'azione di monitoraggio sulle strade interessate dall'allerta meteo.

La statale 12 "dell’Abetone e del Brennero" è chiusa da ieri a causa di diverse frane, tra il km 65,500 e il km 66,000 a San Marcello Piteglio.

È stato riaperto poco fa il tratto della statale 12 al km 45,000 nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca).

La statale 65 "della Futa", è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, in località Vaglia (dal km 13 al km 24) nella città metropolitana di Firenze.

Chiusa la statale 67 ''Tosco Romagnola" a causa dell'esondazione del fiume Sieve, dal km 112,800 al km 113,100; per frana dal km 59,000 al km 61,000 a Montelupo Fiorentino; tra il km 121,000 al km 121,500 a causa di uno smottamento a Dicomano (FI), tra il km 46,600 al km 46,650 per allagamento del piano viabile, e in prossimità del km 106,000 a Rufina.

Inoltre, al momento risultano temporaneamente chiuse le statali 68 'Di Val Cecina' dal km 43,300 al km 43,800, la statale 719 'Prato Pistoia' per allagamento dal km 6,600 al km 6,900 e la Galleria Montenero sulla statale 1 'Aurelia', chiusa per allagamento in direzione confine con la Francia nel tratto compreso tra il km 308,000 e il km 310,500 a Livorno.

