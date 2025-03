'Donna geniale 2025': Castel del Bosco premia Anna Palumbo

Sabato 15 marzo alle 19:30 il Circolo Endas di Castel del Bosco ospiterà una serata speciale dedicata all’inclusione e alla solidarietà: la cerimonia di conferimento del riconoscimento "Donna Geniale 2025", promosso dall’Associazione GeniAli ODV. L'evento, patrocinato dal Comune di Montopoli, fa parte del cartellone di appuntamenti organizzati per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, unendo cultura, impegno sociale e riconoscimento del ruolo femminile nella comunità. Quest’anno il riconoscimento sarà assegnato ad Anna Palumbo, una figura di riferimento nel mondo del volontariato, il cui impegno costante a favore delle persone in difficoltà rappresenta un esempio di altruismo e dedizione. "Con questo riconoscimento vogliamo valorizzare il ruolo fondamentale delle donne nel volontariato e nella comunità. Anna è un simbolo di sensibilità e azione concreta, e sabato sera avremo l’onore di renderle omaggio. È grazie a persone come lei che la nostra comunità cresce con valori di accoglienza e solidarietà", spiega Valeriano Dodde, presidente dell’Associazione GeniAli ODV. Alla cerimonia saranno presenti le autorità civili e religiose, tra cui l’amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno, rappresentata dalla sindaca Linda Vanni, dalla vice sindaca Irene Cavallini e dall’assessora Kendra Fiumanò. Parteciperanno inoltre il parroco Don Emanuel e le suore della comunità locale, testimoni dell’impegno sociale e spirituale del territorio. L’evento sarà anche un’occasione per raccontare i progetti dell’associazione, come "Insieme in Cucina", "L’Officina degli Elfi", "ArtistAbili" e "Pedalando verso l’inclusione", pensati per supportare bambini e ragazzi con difficoltà neurodivergenti. La serata ha registrato il tutto esaurito, un segnale forte dell’interesse e della vicinanza della comunità verso l’iniziativa.

Fonte: Ufficio stampa