Auto contro furgone nel Livornese, muore un 23enne

Un 23enne è morto per un tragico incidente a Livorno. Il giovane, di Quercianella, è deceduto al pronto soccorso dopo un frontale tra la sua auto e un furgone.

Lo scontro si è verificato al mattino di oggi, venerdì 14 maggio, sull'Aurelia nel tratto di Romito vicino al Castel Boccale. Sul posto erano intervenute due ambulanze della Misericordia di Montenero e di Antignano con auto medica da Livorno.

Il giovane alla guida dell'auto era stato soccorso e trasferito in codice rosso in ospedale, dove poco dopo è deceduto. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti della polizia municipale.