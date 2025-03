Allerta meteo: CGIL Firenze chiede la sospensione dei servizi di delivery. "Una vita non vale un panino"

La CGIL Firenze ha richiesto alle piattaforme di consegna Glovo e Deliveroo di sospendere i servizi di delivery a causa dell’allerta meteo, passata da arancio a rossa. La richiesta arriva dopo le forti precipitazioni registrate nella zona metropolitana, con strade allagate e il rischio di esondazione dei corsi d’acqua: "Vogliamo che la salute e la sicurezza dei rider contino e per questo abbiamo formalmente richiesto alle piattaforme Glovo e Deliveroo di interrompere il servizio di consegna, per via dell'allerta arancio comunicata ieri sera e poi passata ad allerta rossa. Già da ieri sera nel territorio metropolitano si sono verificate precipitazioni ingenti, intorno a noi si sono allagate strade e c'è il rischio che esondino i corsi d'acqua. Il lavoro del ciclofattorino si prende del tutto il rischio che per primo viene segnalato dalle Istituzioni e Autorità, ossia quello del transitare per le strade. Per tutelare i rider vogliamo che in caso di allerta si interrompa il servizio e si proceda col garantire i compensi ai lavoratori, affinché non paghino per un rischio di impresa che non può essere scaricato su di loro".

Anche Casa Rider Firenze oggi pomeriggio resterà chiusa, sia per rispetto delle indicazioni che per dare il segnale che i ciclofattorini oggi e domani non devono consegnare. Fermo restando che, CGIL ribadisce, "i compensi devono essere garantiti".

"Infine invitiamo i consumatori ad evitare di utilizzare il servizio offerto loro tramite applicazione, per essere al fianco di coloro che rischierebbero la propria incolumità per un semplice panino o una pizza. Può una vita valere meno di un panino? Abbiamo ribadito sempre che per noi non è accettabile sacrificare l'incolumità e quindi chiediamo a tutti di estendere la propria solidarietà e dare un segnale alle piattaforme".

Fonte: CGIL Firenze - Ufficio Stampa

