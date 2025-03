Maltempo nella Piana, esonda il Rimaggio in centro a Sesto

Il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino ha esondato. Il corso d'acqua è uscito e ha invaso le strade, mettendo timore alla popolazione. I fatti sono avvenuti dopo le 10 di oggi, venerdì 14 marzo.

Avrebbe abbattuto un muro e sarebbe finito in piazza del Mercato, occupando gran parte del centro cittadino. "Si invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti. Sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città" dicono dal Comune di Sesto.

C'è preoccupazione anche nel resto della Piana Fiorentina.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO