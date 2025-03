Trenta persone a Montopoli, 20 a Santa Maria a Monte e 50 famiglie a Pisa evacuate per rischio esondazione dell'Arno

Circa trenta persone abitanti in zone alluvionabili a Montopoli Valdarno, nel Pisano, saranno sgomberati poiché l'Arno ha sommerso l'area e c'è pericolo per la loro incolumità. Ordine di sgombero anche per una cinquantina di nuclei familiari che risiedono nella golena del fiume sul territorio del comune di Pisa. Questo quanto emerge in prefettura dove è in corso la riunione del coordinamento di soccorso presieduta dal prefetto Maria Luisa D'Alessandro alla quale partecipano in collegamento da remoto anche i sindaci dei comuni interessati.

Saranno i pompieri del soccorso fluviale a prestare assistenza alla popolazione durante le operazioni di abbandono delle loro abitazioni minacciate dalla piena del fiume. Un'altra ventina di persone sono state fatte evacuare dalle proprie case a Santa Maria a Monte

Notizie correlate