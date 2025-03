Fermato dai carabinieri, li prende a calci e pugni

Un 28enne è stato arrestato a Pisa per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alle 4.30 il giovane è stato fermato per un controllo dai carabinieri ma è fuggito ed è nato un breve inseguimento.

Una volta raggiunto, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, aggredendo i militari con calci e pugni. Nonostante la veemenza dell'aggressione, i carabinieri sono riusciti a immobilizzare l'uomo e a trarlo in arresto.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando di Pisa in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna, nel corso del quale è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana.

