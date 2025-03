Fine vita, incontro con Sostegni a Limite

Ieri il collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate in Toscana, ha deciso all'unanimità che le legge sul fine vita approvata dall'Assemblea toscana a febbraio scorso "non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto".

Proprio sulla legge sul fine vita presentata in Consiglio regionale da Enrico Sostegni, già sindaco di Capraia e Limite e consigliere regionale presidente della commissione salute e politiche sociali, si terrà un incontro martedì 18 marzo alle 21.15 alla casa del popolo di Limite sull’Arno (via Dante Alighieri,62).

«Proponiamo con piacere una serata di approfondimento e riflessione su un tema così importante e di stretta attualità, seguita in particolare dal nostro consigliere regionale Enrico Sostegni, che fa compiere alla Toscana un rilevante passo avanti di civiltà e diritti» commenta Franco Sanchini, segretario comunale del Partito democratico di Capraia e Limite.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

