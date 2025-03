Frana nelle vicinanze di alcuni immobili, evacuate 8 famiglie a Capraia e Limite

A Capraia e Limite è stata disposta in via precauzionale l'evacuazione di 8 famiglie. L’ordinanza, che sta predisponendo il Sindaco, è arrivata a seguito di eventi franosi che stanno interessando le immediate vicinanze di tre immobili in Via C. Ridolfi e Via San Biagio.

Il Sindaco, al fine di tutelare l’incolumità delle persone residenti, ha firmato l’ordinanza: “ In queste circostanze è doveroso e necessario. Alcune famiglie hanno già trovato una sistemazione mentre per alcune ci stiamo adoperando per individuare una soluzione idonea”.

