Fucecchio, manto stradale deteriorato: Lega richiede intervento urgente

In seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini riguardo il grave deterioramento del manto stradale in Via Provinciale Fiorentina, Marco Cordone, Segretario Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze per la Lega Toscana, ha voluto effettuare un sopralluogo insieme ai suoi collaboratori. "Sollecitato da alcuni cittadini - scrive Cordone - che hanno segnalato problemi di deterioramento del manto stradale in Via Provinciale Fiorentina, ieri 13 marzo 2025 ho effettuato un sopralluogo sul posto insieme ai miei collaboratori Elisa Gini ed Andrea Frino alla Via Provinciale Fiorentina, quasi al confine con il Comune di Santa Croce sull'Arno".

Il sopralluogo ha avuto come obiettivo principale l'analisi del tratto di strada che va dall'incrocio con via Mariotti fino al numero civico 63, dove si trovano esercizi commerciali e la concessionaria di auto Scotti. "Un tratto di strada di circa 100 metri di lunghezza veramente messo male, con buche ed un manto stradale logoratissimo". Cordone ha inoltre sottolineato la necessità di un intervento immediato, evidenziando anche la situazione del passaggio pedonale all'altezza del civico 63 che necessita di un rifacimento completo.

"Ci appelliamo sia al Comune di Fucecchio che alla Città Metropolitana di Firenze perché provvedano quanto prima al rifacimento del manto stradale della Via Provinciale Fiorentina, almeno nel tratto oggetto del nostro sopralluogo, estremamente pericoloso per le auto ma anche per i mezzi a 2 ruote." Secondo Cordone, la situazione potrebbe essere il risultato di un "ipotetico rimpallo delle competenze" tra i vari enti preposti, ma è fondamentale che vengano presi provvedimenti rapidi per evitare ulteriori rischi. "Che il Sindaco Emma Donnini, autorevole Responsabile della viabilità all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, usi tutto il suo peso politico amministrativo per risolvere la questione", conclude Cordone.

