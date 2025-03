Luigi Paccosi confermato presidente di Cesvot

Luigi Paccosi è stato confermato presidente di Cesvot. Eletto ad unanimità ieri pomeriggio dall’Assemblea del Centro Servizi Volontariato Toscana, Luigi Paccosi, in carica dal gennaio 2022, continuerà a guidare per i prossimi quattro anni il Centro Servizi Volontariato Toscana.

Una platea sempre più grande quella dei volontari che ricevono i servizi di Cesvot. La regione infatti conta più di 400 mila volontari, 27 mila enti no profit di cui circa 12.077 iscritti al RUNTS e all’anagrafe delle Onlus (banca dati Cesvot - febbraio 2025).

Durante gli anni di mandato del presidente, Cesvot ha registrato numeri significativi: 13.223 gli utenti dei suoi servizi, 30.190 i servizi complessivi offerti a enti e cittadini: 1.441 richieste di orientamento al volontariato, oltre 4.000 partecipanti a corsi e seminari, più di 10mila servizi di consulenza erogati, 266mila partecipanti alle iniziative pubbliche. Questi dati confermano un settore dinamico e in continua evoluzione, che si conferma un punto di riferimento essenziale nel rispondere alle sfide del cambiamento.

Luigi Paccosi, classe 1963, si è occupato di volontariato fin dall’università. Volontario egli stesso conosce molto bene il mondo del terzo settore toscano e nazionale, ricoprendo anche la carica di vicepresidente vicario CSVnet - Associazione centri di servizio per il volontariato.

"Negli ultimi anni, Cesvot ha lavorato intensamente per rafforzare e innovare il volontariato in Toscana, consolidando sempre più il rapporto con Regione Toscana, Anci, Comuni, Università e Fondazioni bancarie della Toscana. Gli ultimi anni hanno posto il terzo settore di fronte a sfide complesse: dalla pandemia e le sue conseguenze sull’associazionismo, alle crisi internazionali con il loro impatto economico, fino alle trasformazioni normative e sociali che hanno inciso sul mondo del volontariato. In questo contesto, Cesvot ha lavorato per consolidare il proprio ruolo di riferimento per le organizzazioni del terzo settore accompagnando il volontariato in un percorso di qualificazione, aggiornamento e sviluppo.

Il rapporto strutturato con Regione Toscana ha permesso di garantire risorse significative e di affiancare l’ente in attività strategiche per il volontariato, dalla consulenza normativa alla formazione. Parallelamente l’impegno delle Fondazioni bancarie ha contribuito ad aumentare le risorse del bando ‘Siete Presente’, ampliando le opportunità per i giovani. Il percorso intrapreso con le delegazioni territoriali e gli enti del terzo settore ha reso Cesvot un vero e proprio laboratorio di innovazione sociale, con progetti dedicati allo sviluppo associativo e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Le priorità che Cesvot ha individuato per i prossimi anni mirano a sostenere e supportare il volontariato nel suo ruolo essenziale per la comunità, inserendo anche nuovi servizi che supportino la crescita del volontariato, affrontando temi come la riflessione identitaria, il rapporto con la pubblica amministrazione e il rinnovamento. Guardiamo al futuro con la volontà di continuare su questa strada, promuovendo un modello di collaborazione virtuoso tra istituzioni, volontariato e cittadini”.

Eletto anche il nuovo direttivo che sarà composto, oltre che dal presidente Luigi Paccosi (Vol.to.Net) da:

Katia Orlandi, (CIF Centro italiano femminile Toscana odv), Silvia Noci, (CSI Solidarietà FRT odv)

Leonardo G. Terreni, (Fed. Toscana Vol. Beni Culturali odv), Maria Grazia Laureano, (AVO Toscana odv), Elisa Ricci, (ANPAS Com. Reg.le Toscana odv), Giacomo Martelli, (ACLI Reg.le Toscana aps), Andrea Bicocchi, (CNV Centro Naz. Vol. odv), Enrico Mancini, (VAB Vigilanza antincendi boschivi odv), Pasquale Giacomo Morano, (CRI - Croce rossa italiana - Com. Toscana odv), Lina Pettinari, (Fed. Reg. Toscana MPV e CAV odv), Lorenzo Masi, (Solidarietà toscana AICS odv), Elisa Turiani, (Legambiente Toscana aps), Marco Mini, (ARCI Com. Reg. Toscano aps), Renato Campinoti, (AUSER Toscana odv), Filippo Pratesi, (Fed. Reg. Misericordie Toscana odv), Nicola Favati, (Cittadinanzattiva toscana aps), Alessandro Scali, (UISP Comitato reg.le Toscana aps), Isa Mancini, (AVIS Regionale Toscana odv) e Leonardo Rossi in rappresentanza delle Delegazioni territoriali Cesvot.

Nella seduta di ieri sono stati rinnovati anche gli altri organi sociali, il Collegio dei garanti composto da: Sonia Cubattoli, (Cons. Naz. Fratres odv), Barbara Cardinali, (Vol.To.Net Rete volontariato Toscana odv), Sofia Nappo (AIDO Reg.le Toscana odv) e l’Organo di controllo composto da: Simone Bonini, (Ass. Banco Alimentare Toscana odv), Stefano Gelsumini, (ACLI Reg.le Toscana aps), Massimo Martini (OTC), membro di diritto.

Fonte: Ufficio stampa

