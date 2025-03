Maltempo, Arno al primo livello di guardia a Firenze e Montelupo. Gli aggiornamenti

È giornata di allerta meteo arancione per temporali. Per tutta la notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo sono proseguite le precipitazioni sul territorio. In particolare la zona colpita maggiormente è il Mugello.

L'Arno è al primo livello di guardia a Bagno a Ripoli, Firenze, Lastra a Signa e Montelupo con portata nell’ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi. È stato attivato il servizio di piena. Sempre l'Arno è sotto il primo livello a Empoli, Fucecchio, Pontedera e Pisa.

Primo livello anche per l'Egola a Fornacino, l'Era a Capannoli e la Pesa al Turbone, mentre a Dicomano Sieve al secondo livello di guardia (al primo a Rufina).

"Nelle ultime tre ore sono state registrate precipitazioni sul territorio dell'Empolese Valdelsa con cumulati intorno ai 20-30 mm. I livelli idrometrici sono in aumento su tutti i corsi d'acqua con la Pesa al Turbone ed il Virginio a Montespertoli che hanno superato il 1° livello di criticità ma ora sono in diminuzione. L'Arno a Montelupo invece ha superato 1° livello di criticità ed è in crescita a Empoli e Fucecchio. Le previsioni indicano ulteriori precipitazioni sparse con un peggioramento significativo nella mattinata, caratterizzato da piogge e temporali intensi e persistenti" scrive su Facebook Simone Londi, sindaco montelupino.

Così invece Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi: "Dalle 19 di ieri sera si registrano 24 mm di pioggia. Stiamo misurando con 6 aste idrovore i livelli di Vincio e Vinciarello. Da ieri è attiva una pompa idrovora presso il depuratore di Stabbia e una presso la Pubblica Assistenza. Per la giornata di oggi sono previste ancora abbondanti precipitazioni. Massima attenzione per Bassa, Gavena, Pieve a Ripoli. Si raccomanda di non sostare né soggiornare in locali scantinati o ai piani bassi delle abitazioni. Si invita a mettere in sicurezza automobili e beni di prima necessità".

A Empoli è stata "disposta (con ordinanza n.100) in via precauzionale per motivi di sicurezza e incolumità pubblica la chiusura di via Salaiola (Monterappoli) nel tratto di strada compreso tra il civico n. 351 e il civico n. 357, dalle ore 00:00 fino alle ore 23:59 di venerdì 14 marzo 2025, con divieto di circolazione in entrambe le direzioni di marcia per tutti i veicoli". Questo per "prevenire le condizioni di pericolo e

conseguentemente tutelare la pubblica incolumità e eliminare i rischi e disagi per la popolazione".

Nelle prossime ore precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne. La linea temporalesca attiva sul Mar Ligure dovrebbe estendersi verso la costa centro-settentrionale.

Ulteriore peggioramento atteso in mattinata e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l’interno, interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, Arezzo.

Crollate piante sull'Autopalio

Sono crollate sull'Autopalio alcune piante sulla carreggiata in direzione nord, chiuso il raccordo Siena-Firenze all'altezza dello svincolo di San Casciano. Per il traffico diretto a Firenze uscita obbligatoria a San Casciano sud con rientro in Autopalio a San Casciano Nord dopo aver percorso la Ss 2 Cassia con uscita a San Casciano.

Frana in provincia di Lucca

Una grossa frana ha interessato in provincia di Lucca la Sr 445 della Garfagnana tra Ponte di Calavorno e Ponte della Fegana: lo smottamento, sommato alla interruzione della Ss12 per i lavori di Anas, "determina il sostanziale isolamento di Bagni di Lucca".

Di seguito la nota della provincia di Lucca.

A"ggiornamento criticità in Mediavalle.

Al momento le frazioni incluse nella linea blu sono ancora isolate dal capoluogo.

La SS 12 è chiusa per i lavori di Anas.

La SR 445 è interessata da una grossa frana tra il ponte di Calavorno e il ponte sul torrente Fegana.

La strada comunale di Corsagna è congestionata e interessata da un incidente che è appena avvenuto tra due veicoli.

Le amministrazioni comunali coinvolte, insieme alla Provincia di Lucca e alla Prefettura, sono al lavoro per gestire l’emergenza.

I mezzi di soccorso possono transitare eccezionalmente per la SS 12.

Sono in corso contatti con il personale di Anas e con il direttore dei lavori per valutare una temporanea riapertura in sicurezza della transitabilità della statale anche per i mezzi ordinari".

Frana anche nei pressi di Volterra

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 68 “Di Val Cecina” dal km 43,300 al km 43,800, a Volterra, in provincia di Pisa.

Percorso alternativo su strade provinciali.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

