Maltempo, case allagate nella frazione di Sant'Andrea: il racconto dei residenti

Tra le aree più colpite dal maltempo a Empoli ci sono Fontanella e Sant'Andrea. Fin da questa mattina nella frazione ci sono stati allagamenti in strada e nelle abitazioni, con l'acqua che in alcune zone ha raggiunto decine di centimetri.

Secondo le testimonianze dei residenti i fossi non sarebbero più riusciti a ricevere e i pozzetti hanno iniziato a buttare acqua, creando danni e disagi, soprattutto nell'area nei pressi della ferrovia.

Un residente racconta che intorno alle ore 8.30 l'acqua ha iniziato a venir fuori invadendo casa: "La cantina era piena d'acqua, lì devo buttar via tutto", mentre al piano terra "l'acqua è arrivata a circa 20 cm, ho subito danni a elettrodomestici e mobili. L'acqua poi ha iniziato a defluir ein tarda mattinata. È la terza volta in una decina di anni che finiamo sotto l'acqua", conclude.

Quella di Sant'Andrea è una frazione 'fragile' e non conforta sapere che "proprio dove si sono allagate le case sarà costruito il muro per il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo", come spiegano i residenti.

"Siamo ai piedi di Montrappoli, questo è il il nostro problema. Da anni ci avevano promesso un interventi a monte, con degli invasi e altro che permettessero di far defluire l'acqua in maniera controllata, ma ad oggi ancora niente. Dalla collina viene giù acqua e detriti, l'Elsa è stata messa in sicurezza grazie alla casse d'espansione, ma il resto no. Inoltre queste zone saranno interessate dal progetto del raddoppio ferroviario, ci domandiamo se ci saranno ulteriori problemi".

