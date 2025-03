Maltempo Empolese Valdelsa, allagamenti e disagi. Preoccupano i fiumi, attesa piena alle 18

Si è abbattuto anche nell'Empolese Valdelsa l'ondata di maltempo prevista per oggi in Toscana. Nelle ultime tre ore sono state registrate precipitazioni su tutto il territorio con cumulati intorno ai 20-30 mm. Intanto la Regione ha diramato l'allerta rossa.

Osservato speciale è ovviamente l'Arno. Nel bacino del fiume i livelli idrometrici sono in aumento con la Pesa al Turbone ed il Virginio a Montespertoli che hanno superato il 1° livello di criticità. L'Arno a Montelupo è quasi arrivato al 1° livello di criticità e in crescita a Empoli e Fucecchio. L'Elsa in crescita a Certaldo, Castelfiorentino e Empoli, ma in diminuzione all'idrometro di Poggibonsi.

"La previsione che ci hanno fatto è che si andasse tra i 100 e i 150 millimetri di pioggia nelle ventiquattro ore, in realtà si stanno verificando. La pioggia è intermittente ma nell'arco della giornata è costante. Si può prevedere il transito della piena più importante nel pomeriggio intorno alle 18, una piena significativa che porta con sé particolari attenzioni da parte dei comuni rivieraschi come Capraia e Limite, Vinci, Cerreto Guidi e Fucecchio", così Alessandro Annunziati, responsabile Protezione Civile Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Le maggiori criticità

Paura a Montespertoli dove l'Orme si è alzato moltissimo e un'auto è rimasta nell'alveo nella frazione di Martignana, ma fortunatamente il proprietario del mezzo è rimasto illeso.

A Empoli le maggiori criticità si segnalano nell'area al confine con la Valdelsa, nelle frazioni di Sant'Andrea e Fontanella. La prima frazione, in particolare, sarebbe rimasta praticamente sott'acqua da questa mattina, con alcune aree dove il livello è arrivato a metà delle auto.

Si registra allagamenti e un piccolo smottamento sul tratto vecchio della sr429 all'altezza del circolo di Sant'Andrea.

Allagamenti anche in Via Sottopoggio per San Donato a Villanuova, in via del Terrafino e via Lari ad Avane. È stata emessa un'ordinanza per la chiusura di un tratto di via Salaiola a Monterappoli tra il civico 351 e il civico 357. Il Comune ha chiuso tutti i sottopassi e si registrano allagamenti anche nel centro di Empoli.

A Castelfiorentino si segnalano allagamenti in via Tassinari, mentre sono state chiuse Via Sanminiatese e l'uscita della SR 429bis per Castelnuovo e via Niccoli nella Zona industriale Il Casone.

A Cerreto Guidi al momento si segnalano alcuni allagamenti di strade, ma nessuna criticità, anche se i livelli del Vincio e Vinciarello sono alti e preoccupa molto l'area che costeggia l'Arno su Bassa e Pieve a Ripoli. Così Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi: "Dalle 19 di ieri sera si registrano 24 mm di pioggia. Stiamo misurando con 6 aste idrovore i livelli di Vincio e Vinciarello. Da ieri è attiva una pompa idrovora presso il depuratore di Stabbia e una presso la Pubblica Assistenza. Per la giornata di oggi sono previste ancora abbondanti precipitazioni. Massima attenzione per Bassa, Gavena, Pieve a Ripoli. Si raccomanda di non sostare né soggiornare in locali scantinati o ai piani bassi delle abitazioni. Si invita a mettere in sicurezza automobili e beni di prima necessità".

A Montelupo si segnalano alberi caduti in strada e allagamenti lungo la Via Tosco Romagnola, mentre a Vinci le aree più colite sono Sovigliana e Spicchio, dove molte caditoie non ricevono.

La situazione del maltempo

L'allerta codice rosso in tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rischio idraulico del reticolo principale è attiva da oggi fino al pomeriggio di domani sabato 15 marzo 2025. L'allerta arancione per il rischio idraulico del reticolo minore è prorogata invece per la giornata di domani sabato 15 marzo 2025

Oggi, venerdì, nel pomeriggio possibilità di forti temporali sulle zone centrali; in serata le precipitazioni tenderanno a spostarsi sulle zone di nord-ovest. Domani, sabato, possibile pausa delle precipitazioni durante la notte, dalla tarda mattinata nuove precipitazioni sparse possibili su tutte la regione anche a carattere di rovescio o breve temporale.

IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate