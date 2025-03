Maltempo e allerta arancione, Annunziati a Radio Lady: "Situazione complessa, ridurre gli spostamenti"

Si parla di maltempo a Firenze e in tutta la Toscana, con un occhio particolare tra Empolese Valdelsa e Cuoio. Alessandro Annunziati, responsabile della Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa, ha parlato a Radio Lady dell'allerta arancione.

"L'Arno a Firenze ha già superato il primo livello di guardia e ha una dinamica diversa da quella che ci immaginavamo fino a ieri. Le previsioni con questo clima non riescono a azzeccare le tempistiche sempre giuste, ma hanno colto il fatto che fosse un evento importante che ieri ha già determinato la chiusura di tutte le scuole della Metrocittà. Sta provocando non pochi disagi nel territorio. Ci è stato comunicato che l'A1 in direzione sud è chiusa a causa di smottamenti e frane, ci sono problemi in Fi-Pi-Li e al raccordo tra superstrada e autostrade. La situazione è complessa e per questo da ieri invitavamo a ridurre gli spostamenti. Adesso vediamo il livello della piena dell'Arno" ha detto Annunziati ai microfoni di Cristina Ferniani.

Ancora Annunziati sui consigli da dare alla cittadinanza: "Vista la natura dell'evento, se non è necessario non bisogna spostarsi da casa. Per quanto riguarda i comuni rivieraschi dell'Arno bisogna evitare di usare i piani interrati e, se possibile, mettere in sicurezza le cose importanti dal piano terra e stare al primo piano. La cosa più importante è seguire sui mezzi di comunicazione ufficiali gli aggiornamenti che diamo, la comunicazione è fondamentale".

Presente anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini che ha aggiunto: "Abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole e gli uffici pubblici, la decisione migliore per avere le forze per affrontare il maltempo. Vogliamo salvaguardare le persone, siamo in contatto anche con le strutture sanitarie. Lavoriamo per prevenire quel che ci aspetta, attualmente non piove per fortuna e possiamo operare con tranquillità.

Notizie correlate