Maltempo al gattile di Empoli: "Acqua nelle stanze, accogliete gatti". Animali messi in salvo

L'Associazione Aristogatti del gattile di Empoli lancia un appello alla cittadinanza per accogliere per qualche giorno alcuni dei gatti della struttura che, a seguito della forte pioggia, è in forte criticità.

"La situazione al gattile al momento è questa, - scrivono dall'Associazione in un post - la protezione civile ha diramato un comunicato col quale informa che le piogge andranno avanti tutto il giorno, anche di grossa intensità. Se continua così l'acqua entrerà nelle stanze dei gatti che per patologie o altri problemi devono stare sotto osservazione e quindi non liberi. Gli altri sicuramente troveranno il modo di ripararsi o di salire su tetti ed alberi, ma per loro servirebbe qualcuno disponibile ad accoglierli qualche giorno. Se ci fosse qualcuno di voi che si rende disponibile, in caso fosse necessario, vi chiediamo di mandare un messaggio Whatsapp al 338 3244769. Vi chiediamo per favore di scrivere e non chiamare, perché le poche volontarie che non sono al lavoro in questo momento, stanno cercando di gestire la situazione e non riusciamo a stare molto al telefono. Grazie mille a tutti e incociamo le dita"

Nelle ore successive i gatti sono stati messi in salvo e quelli più anziani sistemate dalle volontarie. La situazione di emergenza sembra quindi rientrata, anche se le condizioni della struttura rimangono difficili.

