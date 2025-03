Maltempo, oltre 130 evacuati nell'Empolese Valdelsa

A causa del maltempo nell'Empolese Valdelsa, il Comune di Fucecchio ha evacuato 120 persone da case a rischio allagamento. La maggior parte ha trovato ospitalità presso parenti e amici, mentre 12 sono state accolte in strutture ricettive. Sei disabili hanno ricevuto assistenza, quattro dei quali ricoverati all’ospedale San Pietro Igneo. Per chi necessita di ospitalità, sono stati allestiti letti nella palestra del palazzetto dello sport.

A Empoli sono state evacuate 14 persone con problemi di mobilità o salute: 8 sono state trasferite in RSA, 2 all’ospedale di Empoli e 4 a quello di Fucecchio. La palestra della scuola Busoni è pronta ad accogliere eventuali sfollati, ma al momento non ci sono richieste.

A Vinci, il sindaco Daniele Vanni ha firmato un'ordinanza per mettere a disposizione il palasport Falcone e Borsellino e la palestra della scuola media di Piazza Garibaldi come punti di accoglienza per le famiglie delle frazioni di Spicchio, Sovigliana e Petroio che non possono salire ai piani superiori. Il provvedimento, adottato in via precauzionale, rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione. Per richiedere assistenza, è attivo il numero 0571933298.

A Capraia e Limite, a causa di una frana nei pressi di alcuni edifici, sono state invece evacuate 8 famiglie.

