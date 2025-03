Maltempo, rinviata la visita all'impianto di Montespertoli

A causa dell'allerta meteo diramata sul territorio della provincia di Firenze, la visita guidata riservata ai residenti presso l'impianto di digestione anaerobica di Montespertoli, prevista per domani 15 marzo, è annullata. Una nuova data sarà comunicata appena possibile. Resta confermata, invece, la seconda giornata di visite già programmata per il 22 marzo, quando i residenti del Comune di Montespertoli potranno conoscere da vicino il funzionamento dell'impianto e i processi di produzione di biometano e compost. Per prenotare la visita è necessario scrivere una mail a direzionecomunicazione@aliaserviziambientali.it. Gli interessati riceveranno una conferma con le indicazioni e l’orario esatto per l’accesso. L’iniziativa, promossa dal Comune di Montespertoli in collaborazione con Alia Multiutility, mira a promuovere la conoscenza dell’importanza dell’economia circolare e il valore per il territorio di una rete di impianti innovativi e sostenibili in grado di trasformare gli scarti organici prodotti dalle nostre raccolte differenziate.

Fonte: Ufficio stampa