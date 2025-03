Maltempo Toscana, si attende la piena dell'Arno nel pomeriggio

Continua il servizio di piena della Regione Toscana e gli interventi del sistema di Protezione Civile della Toscana su tutto il territorio. Per quanto riguarda i fiumi è sotto osservazione l'Arno, la cui piena a Firenze è attesa nel poimeriggio, a Pisa nella serata.

Al momento l'Arno a Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, è al secondo livello. Anche lEra a Capannoli al momento è al secondo livello, così come il Bisenzio a San Piero a Ponti, Ombrone Pistoiese, il Sieve, il Cascina a Ponsacco, e l'Era a Capannoli.

Arno in calo, ma possibili incrementi

Il livello idrometrico del fiume Arno, nel tratto fiorentino, è in leggero calo ma rimane comunque al di sopra del primo livello di guardia, fissato a tre metri. Gli idrometri delle stazioni di Firenze-Uffizi registrano attualmente valori compresi tra 3,53 e 3,60 metri, con una portata di 1097 metri cubi al secondo. Tuttavia, nelle prossime ore, il livello del fiume potrebbe nuovamente aumentare a causa dell’afflusso di acqua proveniente dagli affluenti a monte.

Il Comune di Firenze ha reso noto che una intensa linea di rovesci si sta estendendo da Livorno verso Empoli, Firenze e il Mugello, mentre altre due aree di precipitazioni interessano il territorio tra le Colline Pisane e il Valdarno Superiore, nonché la zona tra le Colline Metallifere e la provincia di Arezzo. Sul resto della regione le piogge risultano più deboli e intermittenti. Negli ultimi tre ore si sono registrati accumuli fino a 40-70 millimetri tra la provincia di Pisa e il Mugello, mentre nel resto del territorio toscano le precipitazioni hanno raggiunto valori compresi tra 10 e 20 millimetri. A Firenze, in particolare, sono caduti quasi 61 millimetri di pioggia nelle ultime 12 ore, di cui circa 30 in sole tre ore.

Secondo le previsioni meteorologiche diffuse dal Comune, nel corso della giornata sono attesi ulteriori forti temporali sulle zone centrali della regione, con precipitazioni che potranno raggiungere accumuli compresi tra 50 e 80 millimetri. In serata, le piogge tenderanno a spostarsi verso le zone nord-occidentali, con cumulati fino a 30-40 millimetri, mentre il totale medio giornaliero si attesterà tra i 30 e i 40 millimetri. Per la giornata di sabato è prevista una temporanea attenuazione delle precipitazioni durante la notte, seguita da nuovi rovesci sparsi dalla tarda mattinata su tutto il territorio regionale, con accumuli medi compresi tra 10 e 20 millimetri e massimi fino a 30 millimetri. Le piogge dovrebbero cessare in serata.

Oltre alle precipitazioni, resta elevata l’attenzione per il vento, che oggi soffierà con raffiche di oltre 60 chilometri orari da sud. Per la giornata di sabato, invece, si prevede un’intensificazione del vento di Libeccio, con raffiche che potranno superare nuovamente i 60 chilometri orari.

