Altra battuta d’arresto per il Gialloblu Castelfiorentino, che non riesce a risollevarsi dal momento negativo. Sul parquet della Libertas Montale i ragazzi di Dario Chiarugi tengono il passo per due quarti salvo poi calare alla lunga distanza nella ripresa, con la squadra di casa che scava il solco e chiude 65-44.

“Abbiamo avuto un approccio delicato e peccato di qualche errore di troppo nei dettagli – commenta coach Chiarugi -, ma nei primi due quarti abbiamo giocato di squadra e fatto anche buone cose. Se non fosse stato per due bombe consecutive, saremmo potuti andare al riposo lungo a stretto contatto. Il problema vero è emerso nella seconda parte, quando siamo calati fisicamente perdendo l’intensità difensiva e disunendoci in attacco. In quel momento loro sono stati bravi a piazzare il break decisivo e nell’ultimo quarto, ormai a corto di energie, non abbiamo avuto la forza di ricucire”.

Prossimo impegno sabato 22 marzo alle 21 al PalaBetti contro Massa e Cozzile.

LIBERTAS MONTALE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 65-44

Tabellino: Damiani 1, Filippini 1, Mugnaini, Talluri J. 6, La Rosa 4, Cetti 2, Fabrizzi 4, Pucci 3, Turini 14, Talluri T. 1, Zampacavallo 8, Iserani. All. Chiarugi.

Parziali: 23-12, 36-28 (13-16), 57-38 (21-10), 65-44 (8-6)

Arbitri: Giovannetti di Lucca, Cima di Viareggio.

Fonte: Abc - Ufficio stampa