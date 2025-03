Operazione antidroga alle Cerbaie, una denuncia

Operazione antidroga alle Cerbaie da parte dei carabinieri, attivi tra Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli. I militari hanno smantellato tre bivacchi clandestini utilizzati come base per attività illecite. All'interno dei rifugi di fortuna, nascosti nella fitta vegetazione, sono stati trovati indumenti, teli di plastica e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, un 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L'uomo, durante un controllo in un esercizio pubblico, ha tentato di ostacolare l'identificazione dei presenti, minacciando i militari e incitando altri a non fornire i documenti.

