Pistoia, lavori per la frana in via Ciricea e Giuliana: modifiche alla viabilità

A causa del maltempo in via Ciricea e Giuliani si è verificata una frana. Per permettere i lavori di messa in sicurezza del movimento franoso, sono previste alcune modifiche alla viabilità dal 17 al 19 marzo.

Pertanto in un tratto di via Ciricea e Giuliani, dal 17 al 19 marzo dalle 8 alle 12 sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e scuolabus.

Sempre nel tratto di via Ciricea e Giuliani dal 17 al 19 marzo, ma nella fascia oraria dalle 13 alle 17, sarò istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Compatibilmente all’esecuzione dell’intervento, dovrà comunque essere consentita la circolazione ai mezzi di soccorso, di emergenza e scuolabus.

Dalle ore 12 alle 13 tutti i veicoli potranno transitare.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

