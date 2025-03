Politiche educative, incontro alla sede PD di Castelfiorentino

Il Partito Democratico di Castelfiorentino organizza per lunedì 17 marzo alle 21.15, presso la sede del Pd in via Matteotti, un incontro per parlare di scuola, istruzione e delle misure che la Regione Toscana sta mettendo in campo per garantire un’educazione accessibile a tutte e tutti.

Parteciperà Alessandra Nardini, assessora regionale all’istruzione, che illustrerà le politiche adottate in questi anni, a partire dal nido gratis, una misura fondamentale per aiutare le famiglie e favorire la parità di genere. Si discuterà anche di altre iniziative cruciali, come la proposta dei libri gratuiti per gli studenti, i PEZ scolastici e gli interventi per promuovere pari opportunità nelle scuole.

Insieme all’assessora sarà presente Marta Longaresi, assessora alla scuola del Comune di Castelfiorentino, per approfondire gli investimenti locali realizzati grazie ai fondi del PNRR e le prospettive future per Castelfiorentino. L’evento sarà moderato da Laura Rimi, della segreteria PD, insieme alle consigliere comunali Eleonora Morreale e Giulia Sireci.

«La Regione Toscana in questi anni ha lavorato molto affinché l'educazione e l'istruzione sia quella dettata dalla Costituzione, cioè per tutte e tutti-spiega Gabriele Romei, segretario del Pd Castelfiorentino-. A partire dalla misura del nido gratis, che è uno strumento importante per la conciliazione dei tempi delle famiglie, soprattutto delle donne, ma anche la base affinché le bambine e i bambini possono accedere a questo servizio educativo fondamentale. Sarà un’occasione non solo per fare il punto sulle politiche educative, ma anche per prepararci alla campagna per le elezioni regionali, dove scuola e istruzione dovranno essere una priorità».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

