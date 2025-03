Allerta nel Cuoio: chiuso ponte Santa Croce-San Miniato, aperta la cassa a Roffia

La situazione del maltempo si fa critica in gran parte della Toscana, anche nella Zona del Cuoio. Per via dell'allerta meteo rossa è prevista la chiusura del ponte tra Santa Croce Sull’Arno e San Miniato dalle ore 13.30. Il ponte della Nuova Bretella del Cuoio rimarrà invece aperto.

A San Miniato a mezzogiorno la situazione è questa: Via Serra chiusa in zona Enzi per allagamento. Chiuso il Ponte di Isola per precauzione. Chiuso il sottopasso di San Romano per allagamento. Allagamenti a La Scala, Ponte a Elsa e Fornacino. Chiusa via San Giovanni Battista a Molino d'Egola per esondazione Egola. "Domani resteranno chiuse scuole, impianti sportivi, biblioteche e musei civici, inoltre domani non si svolgerà il mercato settimanale di Ponte a Egola" dicono dal Comune.

Si è verificata anche un'interruzione idrica in via Gello a causa del maltempo. I tecnici di Acque sono al lavoro per il ripristino della rete che non avverrà prima delle 17.00.

Intorno alle 12.30 è prevista l'apertura della cassa di espansione di Roffia.

Notizie correlate