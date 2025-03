Trovano portafogli con mille euro e lo danno alla polizia: il bel gesto di due 17enni

Un bel gesto da due giovani a Lucca. Hanno trovato un portafogli con mille euro all'interno e lo hanno dato alla polizia, che lo ha restituito al legittimo proprietario.

I protagonisti sono due 17enne che, usciti dalla scuola Paladini, hanno trovato il portafogli sul bus che li stava riportando a casa. I due studenti, quindi, si sono fermati in Questura consegnando tutto agli agenti, i quali sono riusciti facilmente a risalire al proprietario tramite i documenti presenti all’interno.

L’uomo, un 57enne che tra l’altro lavora come educatore in un centro per minori, è stato felicissimo di riavere tutti i documenti e ha voluto ricompensare i due giovani per il bel gesto.