Scontro tra auto sulla 429, feriti due ventenni

Incidente in prima mattina a Castelfiorentino lungo il tracciato della Sr429. Due auto sono entrate in rotta di collisione per motivi ancora da chiarire e due giovani sono rimasti feriti. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Lo scontro sarebbe avvenuto verso le 8.30 di oggi, venerdì 14 marzo, mentre sull'Empolese Valdelsa scendevano le forti piogge previste anche dall'allerta meteo.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco oltre ai soccorsi. A essere portati in ospedale sono stati un 22enne e un 23enne.

