Siena, il Comune avvia la concertazione sul nuovo Regolamento del Commercio nel Centro Storico

L’assessore al commercio e al turismo del Comune di Siena Vanna Giunti ha inviato oggi, venerdì 14 marzo, una comunicazione ufficiale alle parti sociali interessate per avviare ufficialmente la concertazione sul nuovo regolamento del commercio all’interno del centro storico.

Con una apposita delibera di Giunta comunale, infatti, l’amministrazione ha comunicato l’avvio della fase di concertazione sul 'Regolamento contenente disposizioni di salvaguardia e promozione per le aree di particolare interesse del territorio comunale Zone 1/1Bis/2/2 Bis/3', disponendo la conclusione della stessa fase entro martedì 15 aprile. Nella lettera si invitano associazioni di categoria, enti e parti sociali agli incontri programmati lunedì 24 marzo e venerdì 4 aprile presso la Sala dei Conti in via Casato di Sotto a Siena.

“Diamo seguito – spiega l’assessore Vanna Giunti – a quanto indicato dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio e deliberato dalla Giunta comunale in merito al nuovo regolamento e al percorso che dovremo fare a tutela del centro storico patrimonio Unesco, condividendo le nuove regole con i diretti interessati, assicurando al tempo stesso un miglior presidio del territorio e una più uniforme e diffusa localizzazione degli esercizi commerciali e artigianali. Auspichiamo naturalmente che la concertazione stessa possa svolgersi con il massimo rispetto delle competenze di ciascuno, vista la significativa risonanza a livello cittadino degli argomenti trattati”.

Con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha introdotto, per il tempo strettamente necessario alle fasi di concertazione e di approvazione dell’eventuale nuovo Regolamento, un regime di salvaguardia che non consenta l’avvio, il trasferimento e il subingresso delle attività commerciali all’interno della città murata, fino a quando il nuovo regolamento non entrerà in vigore e comunque entro sabato 31 maggio.

Alla lettera spedita dall’assessore Vanna Giunti è stata allegata una bozza di lavoro contenente alcune ipotesi di modifica. La direzione Commercio e Statistica del Comune di Siena sarà a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile per formulare contributi agli incontri.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

