In Consiglio regionale il libro di un'autrice vicina a Casapound: è polemica

Venerdì 14 marzo è prevista in Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale, a Firenze la presentazione del libro "Quando le vite contano - Lola, Pamela, Desirée: quando l'immigrazione uccide". L'autrice è Francesca Totolo, vicina a Casapound. L'incontro, organizzato dalla Lega, sta facendo molto discutere.

Sarà aperto dalla capogruppo leghista Elena Meini e vedrà la partecipazione di Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropiero, 18enne uccisa a Macerata nel 2018. La stessa Totolo doveva presentare il libro a novembre a Campi Bisenzio ma l'evento venne annullato.

Ci sono state parole dure da parte dell'assessora regionale Alessandra Nardini. Ecco le sue dichiarazioni: "Non dovrebbe essere presentato in una sede istituzionale. Chi ha concesso l'autorizzazione di una sala del Consiglio regionale spero si ravveda. È un libro intriso di razzismo. Come assessora regionale con delega alle pari opportunità e come donna mi indigna che certe forze politiche, per la loro propaganda razzista, usino il tema della violenza di genere, collegandola forzosamente e ideologicamente al tema dell'immigrazione".

Sulla stessa lunghezza d'onda Lorenzo Tombelli e Vania Bagni, rispettivamente presidente ANED sez. Firenze e presidente ANPI provinciale di Firenze: "Questo libro in particolare è edito proprio dalla casa editrice dei fascisti della tartaruga frecciata [Altaforte, ndr]. Che la Lega, sotto i cui auspici si tiene l'iniziativa, si faccia promotrice di iniziative con un movimento a processo per ricostituzione del partito fascista non stupisce. Del resto non è una prima volta, fino a non molto tempo fa in Regione lo stesso partito promuoveva convegni con varie associazioni legate ai neonazisti di Lealtà-Azione. La domanda è allora: questa visione è compatibile con i valori che promuove la Regione Toscana? I luoghi della democrazia regionale sono spazi usabili per promuovere la politica di chi si proclama fascista? Nel rispetto del Pegaso che racchiude i valori democratici della Toscana, lo stesso simbolo del CTLN, chiediamo un intervento del Presidente del Consiglio volto ad annullare l’iniziativa".

