Antenne 5G ad Empoli: eretta una seconda antenna in via Val Pusteria

Nelle ultime 24 ore, mentre l'allerta arancione e i disastri colpivano il territorio, è spuntata la seconda antenna in via Val Pusteria. Un'operazione lampo, pianificata con un tempismo vergognoso: giovedì 13 aprile, nel pomeriggio, sono comparsi divieti di sosta irregolari, e venerdì mattina, sotto una pioggia torrenziale, è stato avviato un cantiere improvvisato e caotico dalla ditta incaricata dei lavori. È doveroso sottolineare il disagio e le condizioni proibitive in cui i lavoratori sono stati costretti ad operare, esposti a rischi sia per la sicurezza che per la salute.

In poche ore, l'antenna già svettava in tutta la sua mostruosità accanto alla prima, a ridosso delle finestre delle case popolari. E tutto questo, mentre la città era in piena emergenza meteo. Non abbiamo nemmeno potuto chiamare la Polizia Municipale, come nostra consuetudine, per chiedere il rispetto delle norme minime.

Ma non ci fermeremo. Rispettiamo il dolore e la difficoltà che la comunità sta affrontando in queste ore critiche, ma quando l'emergenza sarà superata, torneremo con forza su questa manovra vergognosa, studiata per aggirare le legittime proteste dei cittadini. Un'operazione che conferma quanto abbiamo imparato in questo primo anno di attività, durante il quale, ad eccezione di agosto, non ci siamo mai fermati.

Fonte: Comitato Stop 5G Empolese Valdelsa

