Approvvigionamento idrico: migliorano le situazioni nei comuni colpiti dai disagi

Migliora la situazione su tutto il territorio, almeno dal punto di vista del servizio idrico. Nonostante questo, rimangono operative le squadre di Publiacqua su tutto il territorio.

Di seguito la situazione sul territorio, per punti ed in estrema sintesi:

MUGELLO/VAL DI SIEVE:

Pontassieve: nella zona di Santa Brigida in corso il rifornimento del serbatoio con autobotte; in zona Montebonello siamo al lavoro per rimettere in marcia il pozzo;

Vaglia: situazione acqua in normalizzazione a Paterno dove è stata ripristinata l’alimentazione elettrica in quanto è assente l’alimentazione elettrica; anche su Pratolino rimesso in marcia pompaggio da San Piero per il Carlone; un’autobotte sarà posizionata per le utenze alte.

Scarperia San Piero: a San Piero messo in marcia l’impianto Cardetole e la situazione si è normalizzata. Rimane disponibile servizio autobotte anche in considerazione dell’ordinanza cautelativa di non potabilità attiva.

Rufina: due dei pozzi allagati sono stati rimessi in marcia. Considerata l’ordinanza cautelativa sull’utilizzo dell’acqua a fino idropotabili, previa bollitura, rimane disponibile l’autobotte. Medesima situazione riguarda la frazione Contea (anche qua disponibile autobotte);

Dicomano: nella frazione Contea, per la parte ricadente su questo comune, autobotte in zona e pozzo, esente da torbidità, rimesso in marcia. Nella frazione Carbonile non c’è acqua per effetto di una frana. Autobotte in zona.

Vicchio: attivo servizio autobotte per problemi su Gattaia.

PIANA: sono in corso sopralluoghi e verifiche su Sesto Fiorentino e su Calenzano per verificare i problemi al reticolo fognario dopo gli eventi di ieri;

A Campi Bisenzio personale sul posto per verifiche su regolare deflusso delle acque e interventi su eventuali ostruzioni;

Quarrata: si registrano frane nella zona di Tacinaia e si alimenta serbatoio attraverso autobotte.

Ricordiamo che tutte le nostre squadre operative sono comunque sul territorio, dalla giornata di giovedì abbiamo rinforzato la reperibilità raddoppiando le unità lavorative per il pronto intervento sul territorio ma anche per il monitoraggio delle zone più critiche.

Fonte: Publiacqua

