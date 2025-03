Emergenza maltempo: gli aggiornamenti in Toscana

Per molti comuni colpiti dal maltempo è già arrivato il momento di fare i primi bilanci mentre si attende il definitivo passaggio della perturbazione e la fine dello stato di allarme.

Sono ancora molte le strade chiuse, gli smottamenti da sanare e le verifiche strutturali su edifici pubblici e abitazioni. Molti comuni, però, hanno già iniziato i sopralluoghi e promosso nuove ordinanze per ritornare velocemente alla normalità.

EMPOLI

Ad Empoli resta attiva l'allerta di colore rosso per tutta la notte e fino alla giornata di domani. Nel frattempo il comune fa sapere che, per consentire la rimozione urgente delle acque dagli edifici alluvionati e liberarli dagli allagamenti, è stata emessa l’ordinanza del sindaco Alessio Mantellassi (n.111 del 15/03/2025 pubblicata su Albo Pretorio del sito internet del Comune) che dispone la possibilità di far entrare in azione spurghi o idrovore per smaltire l'acqua nel sistema fognario pubblico fino alla fine dell'emergenza.

Inoltre rimane interrotto, almeno fino al 24 marzo, la linea ferroviaria che interessa la stazione Fs di Signa e che costeggia l'Arno dopo Signa, con cancellazione di tutte le corse della tratta Firenze Castello - Empoli. Lo rende noto il gruppo Fs a causa dei danni causati dal maltempo ai binari e alle tecnologie della ferrovia, come smottamenti e frane.

Tuttavia, alcuni treni che normalmente percorrono l'altra ferrovia da Empoli a Firenze da Lastra a Signa fermeranno anche alle stazioni di Montelupo Fiorentino, San Donnino e Le Piagge.

SAN MINIATO

È il giorno della conta dei danni anche per il territorio di San Miniato, duramente colpito dalla forte perturbazione che ha interessato tutta la Toscana, in allerta rossa da quasi due giorni. Per tutta la giornata sono stati compiuti interventi di rimozione degli smottamenti dalle numerose strade del comune. Al momento si contano otto famiglie evacuate, sette a Balconevisi per una frana e una tra San Miniato e San Pierino per allagamenti. Tutte sono state ricollocate grazie all’ospitalità dei parenti e agli alloggi messi a disposizione dal Comune.

Gli allagamenti più importanti hanno riguardato Isola, dove restano ancora chiusi il ponte e il sottopasso, Roffia e San Donato, ma in serata, grazie all’apertura delle cateratte, la situazione dovrebbe lentamente rientrare.

MUGELLO

Una frana è stata registrata a Vaggio. La situazione sulla Sp 306 tra Palazzuolo e il confine regionale. Interventi degli operatori della Viabilità della Città Metropolitana di Firenze anche sulla Sp 306, al km 35+200, nel tratto tra Palazzuolo ed il confine regionale.

VALDARNO INFERIORE

Prosegue l’emergenza maltempo con allerta in codice rosso per i Comuni ella zona A4 Valdarno Inferiore (Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari) fino alla mezzanotte di oggi e arancione dalla stessa ora fino alle 14 di domani 16 marzo; giallo in tutta la restante provincia di Lucca.

La criticità più rilevante sul territorio provinciale resta l’interruzione della viabilità sulla SR445

della Garfagnana tra il Ponte di Calavorno e il Ponte sul Torrente Fegana - a seguito della frana

avvenuta nella notte del 14 marzo – asse viario alternativo alla SS 12 del Brennero, chiusa

all’altezza del Ponte del Diavolo per importanti lavori di consolidamento e ammodernamento.

Proprio per il ruolo strategico dell’arteria stradale regionale, da subito e in stretto raccordo con

Prefettura e Provincia, ANAS ha sospeso le lavorazioni per consentire la riapertura temporanea

della statale, a senso unico alternato, anche al traffico ordinario leggero e pesante, fino al ripristino

della viabilità sulla SR 445.

CAMAIORE

Il maltempo delle ultime ore che ha interessato anche il territorio di Camaiore ha peggiorato la situazione di alcuni smottamenti, verificati nei mesi scorsi ma che fino a ora non destavano preoccupazioni, con il rischio che possano diventare problematici. Lo rende noto l'Amministrazione comunale che ha svolto diversi sopralluoghi sul territorio con l'assessore Graziano dalle Luche e la Protezione civile comunale. Sono stati rilevati diversi peggioramenti negli smottamenti nelle frazioni di Casoli e di Torcigliano. A Torcigliano si è registrato un ulteriore smottamento di terreno che rischia di compromettere l'accesso al borgo. A Casoli, la strada e il muro che la costeggia stanno via via cedendo e rischiano di compromettere la sicurezza della via. In entrambe le situazioni la sicurezza di percorrenza è ad ora garantita al netto di peggioramenti meteo delle prossime ore, ma l'Amministrazione continua a monitorare la situazione ora dopo ora.

Si registrano problematiche anche a Balza Fiorita.

CARMIGNANO

Un primo bilancio (provvisorio) degli interventi eseguiti, anche perché l’allerta meteo non è terminato, è quello tracciato dal sindaco Edoardo Prestanti e dall’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Fratoni. «Il Comune di Carmignano – dice il primo cittadino – è mobilitato sin dal pomeriggio di giovedì, con l’apertura del Coc comunale e con il monitoraggio continuo del territorio, e delle criticità che si sono manifestate all’intensificarsi della perturbazione nel corso della mattinata di venerdì. Abbiamo messo a disposizione le risorse di cui disponiamo, in termini di personale e di mezzi. Chiedendo anche assistenza e soccorso alla Protezione civile regionale, con l’allertamento della squadra mobile regionale».

Un primo bilancio, ad allerta tuttora in corso, parla di venti dipendenti comunali mobilitati tra operai e tecnici e personale addetto al Centro operativo comunale; di altre venti persone impegnate dal sistema locale di Protezione civile, con tutti i relativi mezzi attrezzati per le situazioni di emergenza; di sette interventi per allagamenti su strade comunali; di nove interventi per la rimozione di frane. I numeri di questi primo bilancio si completano con le quattro idrovore mobilitate, due da 5.000, una da 6.000 e una da 2.500 litri, e con 2.500 sacchi distribuiti. Sempre l'amministrazione fa sapere che lunedì riprenderanno regolarmente le lezioni nei poli scolastici. L'esito del sopralluogo all'istituto comprensivo "Il Pontormo" e in tutti i plessi scolastici, ha permesso di constatare che non ci sono stati danni strutturali.

PRATO

Allentamento delle misure di cautela per il maltempo a Prato: possono riaprire cinema, musei, teatri e strutture sportive e ricreative al chiuso. Questo pomeriggio la sindaca Ilaria Bugetti insieme al vicesindaco Simone Faggi e ai referenti del sistema di Protezione civile hanno fatto il punto della situazione sull'emergenza meteo. Ad oggi sono state oltre 310 le chiamate ricevute al centralino che si sono tradotte in interventi. Oltre 30 le squadre impegnate dall'inizio dell'emergenza con più di 150 persone a presidio del territorio.

In città ci sono due famiglie che sono state evacuate, una residente in via del Borrino a Figline e l'altra a Castelnuovo, entrambe rimarranno in hotel anche questa notte. Case Coveri a Iolo è raggiungibile al momento con con mezzi di soccorso adeguati a causa dell'allagamento dei campi circostanti. Ci sono alcune criticità a Casale anche se non in prossimità delle abitazioni e nella giornata di ieri è stata risolta la frana che si era presentata in via Firenze e che aveva provocato alcuni danni in case e garage. Questa notte è stato risolto anche un problema a Cerreto, a causa di un piccolo smottamento della strada che rischiava di isolare l'abitato. Nella tarda mattinata Bugetti ha effettuato un sopralluogo a Castelnuovo e ha incontrato i residenti per fare il punto sugli allagamenti.

Ad oggi rimane in essere la chiusura, fino a revoca, delle scuole, dei parchi pubblici, delle ciclabili, dei cimiteri, dei mercati e delle attività sportive, private e pubbliche, all'aperto e dei locali di pubblico spettacolo all'aperto. "Abbiamo messo in piedi misure importanti a fronte di un'allerta rossa che non si verificava da tempo da tanto tempo e di un territorio fragile come il nostro in cui è ancora vivo il ricordo di una recente alluvione che nei cittadini provoca timori e paure - ha affermato Bugetti -. Mi preme raccomandare a tutti di non avvicinarsi agli argini o ai corsi d'acqua a tutela della propria incolumità".

