L'Orme esonda e Ponzano si allaga. I residenti: "Nessuna comunicazione. Danni ingenti"

L'allerta meteo era stata annunciata. La frazione di Ponzano si sveglia con qualche ristagno di acqua nei pressi dei marciapiedi o in alcune aree in pendenza. Con il passare delle ore l'allerta da arancione diventa rossa, la pioggia, costante, alternava momenti di calma a veri e propri diluvi. Dalle 14 la frazione di Ponzano inizia ad allagarsi. Il parcheggio davanti alla scuola di via Ponzano è ormai una piscina, con l'acqua che raggiunge almeno i 10-15 cm, via di Ponzano diventa un fiume in piena e persino i marciapiedi non si vedono più. Inizialmente vengono chiuse solo alcune strade dopo alcune ore, come via dei Giardini e via Fermi, la municipale inizia a presidiare l'area di via Ponzano dalle 17 circa.

La frazione è totalmente allagata, i primi piani, i garage e le aree interrate sono invase dall'acqua. Danni a oggetti, mobili e auto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Intorno alle 11.30 l'Orme aveva rotto un argine all'altezza del carcere di Pozzale, a circa 1 km dalla frazione di Ponzano. L'acqua ha invaso la zona della Moriana, quindi via Vacchereccia, infiltrandosi nel terreno. Con le paratie chiuse giustamente per l'Arno, il sistema idraulico della zona sarebbe andato in tilt. Sul posto interviene il Consorzio di bonifica che in tarda serata con l'arrivo del buio riesce a tamponare la falla.

Della rottura non sarebbe arrivata nessuna comunicazione ai residenti delle aree interessate, in particolare Pozzale e Pontorme, mentre sui social iniziano a girare alcune foto della falla.

"Non c'è stata comunicazione, nessuno sapeva nulla - spiega un cittadino - Nessuno ha preso sabbia o messo paratie perché non c'è stato alcun avviso. A Ponzano ci ha fatto conca, dato che le cataratte del sistema fognario erano giustamente chiuse per l'Arno. Nessuna comunicazione ufficiale, perché non si è evacuato?".

La comunicazione formale della rottura dell'argine arriva solo alle 1.02 dal profilo social del sindaco Mantellassi, con cui aggiorna la popolazione sulle varie criticità: "Abbiamo riparato lo “strappo” che l’Orme ha provocato all’argine grazie ad un lavoro del consorzio che va avanti dalla tarda mattinata"

Le operazioni andranno avanti fino a notte

Da questa mattina stanno operando sul posto la municipale e la Misercordia di Empoli per attivare le pompe e liberare la frazione dall'acqua. Sul posto anche il sindaco Alessio Mantellassi.

"Ponzano è la situazione più delicata in questo momento - spiega il sindaco - dovuta al fatto che l'Orme ha strappato all'altezza del Pozzale e l'acqua si è riversata sulla piana di Ponzano allagando l'abitato. Purtroppo il fatto che l'Arno fosse a livelli più alti del reticolo minore non consente di svuotare in Arno e il fatto che il reticolo minore fosse pieno non ha permesso di svuotare. Adesso stiamo provando a sversare sul rio dei Cappuccini per abbassare il livello e poi procedere allo svuotamento delle abitazioni"

"Dobbiamo cominciare a potenziare la rete fognaria e quindi fare un bypass che porti l'acqua dell'orme in Arno - spiega Gionata Fatichenti, direttore area emergenze Misericordia - perché non è ancora possibile riaprire le cataratte chiuse perché altrimenti rientrerebbe l'Arno. Fra un'ora avremo montato l'impianto idrico che porta via l'acqua alla fogna principale cosi da abbassare l'acqua a livello strada e iniziare a svuotare le case. Sarà un lavoro che durerà tutta la notte"

"Tutti i garage sono allagati, - racconta un residente - tre generazioni di cose in un garage e tre generazioni di un altro, tutto da buttar via. Fortunatamente siamo riusciti a mettere fuori le auto e le cose più importanti. Solo una panda è rimasta. Abbiamo fatto il possibile non è che puoi portare via i mobili".

"L'acqua è arrivata a 2,5 metri, non è pioggia, - spiega un altro residente - è acqua venuta da fuori. Stamattina ci hanno confermato la rottura dell'argine. Non sappiamo se è collegata, qui a buttar fuori erano anche le fogne"

"Abbiamo i garage completamente sommersi. Siamo arrabbiati tutti nel condominio perché vediamo che tutto è allagato, dai tombini viene su l'acqua, vuol dire che le fognature da quel lato sono sbagliate e lo abbiamo segnalato più volte. Stiamo chiamando vigili del fuoco e Protezione Civile ma ci dicono che finché l'acqua non si abbassa non si può far nulla", dice un altro residente.

