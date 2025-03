Imprenditori denunciati a Marina di Pisa e Bientina per lavoro irregolare

Due distinte operazioni, condotte a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla denuncia di due

imprenditori per violazioni delle normative in termini di sicurezza e lavoro in nero.

Nella mattinata di giovedì, i carabinieri di Marina di Pisa e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno denunciato un impresario edile per impiego di “lavoratori in nero”. I militari hanno infatti scoperto la presenza di un lavoratore "in nero", privo di regolare permesso di soggiorno.

L’attività è stata sospesa e all’impresario, oltre alla denuncia penale, è stata sanzionata una multa amministrativa di 7300 euro.

A Bientina, nella giornata di ieri, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno

denunciato, il titolare di una pelletteria poiché ritenuto responsabile di violazioni in materia di sicurezza. In particolare per la mancata formazione dei dipendenti e la mancata sorveglianza sanitaria.

Sono state elevate ammende per un importo complessivo di 3.274,83 euro.

